原标题：天津29所高校成立“津课联盟”

为深入学习贯彻全国教育大会精神，催生更多“金课”，近日，天津市“津课联盟”在天津大学成立。

天津市“津课联盟”是在教育部高等教育司和天津市教委的指导下，由天津大学联合各高校共同发起成立，旨在联合各加盟高校共同打造“金课”，提升高校课程建设水平，全面提高人才培养能力。目前，共有南开大学、天津大学、天津科技大学、天津商业大学等29所高校加入“津课联盟”。

首批29所联盟高校表示，“津课联盟”将秉承共建、共享、共赢理念，促教育创新和教学改革，提升天津高校在国内外的地位与影响。为达成联盟工作目标，联盟高校共同提出了8条倡议：将课程作为落实立德树人根本任务的关键着力点，坚持“金课”建设质量标准，携手打造线下“金课”，携手打造线上“金课”，携手打造线上线下混合式“金课”，携手打造虚拟仿真实验“金课”，携手打造实践“金课”，做好“金课”建设实施保障。各高校表示将用实际行动打造具有中国特色、世界水平、天津风格的“金课”，加快天津高等教育内涵式发展。

“津课联盟”成立仪式后，天津市高校在线教育发展论坛举行。天津大学、南开大学、天津师范大学、天津科技大学的专家学者就推进课程建设、建设高质量的“金课”群建言献策。（记者 陈欣然 通讯员 赵晖）

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