原标题：镇江一幼儿园请家长扮"人贩子":20分钟骗走46个孩子

孩子年龄越小、自我保护意识和能力越弱。记者从镇江新区实验幼儿园小班防拐、防骗的一次演练活动中了解到，这种能力还是“弱”的可怕。孩子实在好骗！防拐防骗的教育，亟待加强。

21日上午，镇江新区实验幼儿园小班举行了一场 “防拐、防骗演练”活动。园方介绍，本次活动以“家园合作”的形式开展，邀请家长志愿者扮演素未谋面的“人贩子”参与。

志愿者有的携带糖果、小点心，有的携带玩具进入各班教室，以带孩子们出去买玩具、买零食、玩游戏等为由，对幼儿进行“哄骗”。“在不到20分钟的过程中，成功骗取了共46名小朋友到幼儿园大门后”，园方相关负责人告诉记者，被“拐骗”的“宝宝”，有些是全班出动，有的则是三五成群，一个个兴高采烈。当孩子们被幼儿园门卫拦下来时，还很开心地跟保安师傅说着再见。

面对这一假设的“受骗”场景，家长们一个个感慨不已。其中，一名扮演“骗子”的家长感慨地表示，“自己骗了别人家的小朋友，但自己的女儿也被别人骗出来了！自己在家时再三叮咛，不能跟陌生人走，女儿答应得很好，但在实际中，单纯的孩子还是很容易被各种诱惑吸引。”

演练结束后，教师结合实例及当天的演练情况，对孩子们进行了安全再教育，反复警醒，让孩子谨记“不跟陌生人走”。

（原题为：《幼儿园请来家长扮演“人贩子” 20分钟“拐走”46名宝宝》）

(责编：郝孟佳、熊旭)