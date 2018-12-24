北理工“老中青”三代齐聚 讲述时代新人的故事

人民网北京12月24日电 昨日，北京理工大学举行大型讲述活动“时代新人说”。2000余名师生齐聚一堂，共同聆听新时代新青年成长与蜕变的故事。

北京理工大学党委书记赵长禄在活动上致辞表示，“担复兴大任，做时代新人”是党和国家面向未来，面向中华民族伟大复兴中国梦发出的行动号召。培养时代新人是中国特色社会主义大学的应有之义，争做时代新人是广大青年的使命担当。他号召青年学生要用行动担起时代大任，用奋斗书写青春华章。

活动现场，几位讲述人分享了北理工“老中青”三代时代新人的故事，展现了他们与时代同呼吸、与祖国共奋进的精神风貌。

“爱国、自强、坚守、创新、奋斗”，北理工机电学院副院长、爆炸科学与技术国家重点实验室副主任黄广炎讲述了“兵器精神的新时代表达”：有爆炸力学泰斗之称，北理工兵器学科奠基人丁儆、一生装填家国梦，为炸药把脉的火炸药泰斗徐更光院士、引领了软毁伤杀手锏武器研制，重病不下火线的冯顺山教授、做出开创性引领性重大贡献，首届全国创新争先奖获得者王海福教授……他们胸中“延安根 军工魂”的红色基因在一代代北理工人身体中流淌。

“当一个新时代的建设号角吹响，你是要做旁观者还是要像王越先生一样勇立时代潮头、融入时代搏击、争做时代先锋？”光电学院本科生，“时代新人说”选拔赛一等奖获得者郑晓宇讲述了北京理工大学原校长、北理工首届“懋恂终身成就奖”获得者王越院士的故事。

此外，机电学院2013届本科毕业生，西藏山南市加查县安绕镇纪检书记兼派出监察室主任、安绕镇塘麦村党支部第一书记，次旦扎西在西藏用视频讲述自己服务百姓的经历。

据了解，本次“担复兴大任，做时代新人”主题教育活动，覆盖北京理工大学900多个团支部的2万余名学生。（刘婧婷 郭凯奇）

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