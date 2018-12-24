“中小学语文示范诵读库”第二季作品上线

人民网北京12月24日电 昨日，由中央广播电视总台、教育部、国家语委联合举办的“中小学语文示范诵读库”第二季作品发布会在北京举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，教育部副部长、国家语委主任杜占元，中央广播电视总台副台长阎晓明出席发布会。

发布会上，“中小学语文示范诵读库”第二季100篇音频教材正式上线发布。活动现场，中央广播电视总台方明、雅坤、黎江、李修平、任志宏、段淳、田龙、林溪、月亮姐姐、春天姐姐等老中青三代播音员、主持人演绎了中小学课文经典片段。来自广东乳源县、博罗县、贵州铜仁、河北威县等地的学生们朗诵了小学三年级课文《惠崇春江晚景》。

据悉，“中小学语文示范诵读库”是面向全国中小学生推广标准普通话的有声教材，由中央广播电视总台、教育部、国家语委合作，集结中央广播电视总台一百多位优秀播音员、主持人和录音师录制完成。董卿、尼格买提、任鲁豫、小草、晓婷等知名主持人参与了第二季工程作品的录制，其中任鲁豫父子还一起录制了一年级下册语文课文《孙悟空打妖怪》。

“中小学语文示范诵读库”作为一本“有声语文教材”其内容涵盖教育部部编本教材的全部中小学语文课文，首批100篇音频教材已于今年5月上线。上线半年多来，全国1.5亿中小学生和900余万教师使用“中小学语文示范诵读库”学习普通话和标准音，享受优质教育资源。

据介绍，“中小学语文示范诵读库”第一、二季作品共计200篇，音频可以通过央视网、央广网、国际在线、教育部语用司网站、中国语言文字网及央广新闻客户端、央视新闻客户端、中国广播客户端等平台进行在线收听收看。第三季作品目前也已在制作准备中。（刘婧婷 陈艺娴）

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