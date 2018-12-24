蓝迪国际智库研究成果入选CTTI来源智库年度精品成果

12月22日，南京大学、光明日报社举办的“2018中国智库治理暨思想理论传播高峰论坛”在南京召开，在论坛上发布的多项研究成果中，蓝迪国际智库研究成果成功入选中国智库索引（CTTI）2018年度精品成果。

本届论坛主题为“智库建设：助力改革开放与高质量发展”，旨在总结与展示2018年度中国特色新型智库建设及哲学社会科学发展成就，推动智库高质量发展，探索改进互联网时代智库评价及学术评价方式方法。江苏省委宣传部部务委员赵金松发表开幕致辞，“一带一路”智库合作联盟秘书长、中共中央对外联络部当代世界研究中心主任金鑫，芝加哥大学美国民意调查研究中心执行副总裁米歇尔·纳赫巴等中外专家在论坛上作主旨演讲。来自中央部委及各省市智库管理部门、中国智库索引（CTTI）来源智库、智库研究界、思想理论界的专家学者七百余人参加会议。

2018中国智库治理暨思想理论传播高峰论坛在南京召开

论坛发布了多项基于CTTI的研究成果。CTTI是南京大学中国智库研究与评价中心、光明日报智库研究与发布中心联合研创的、具有自主知识产权的大型智库搜索引擎与数据管理平台。据《2018CTTI智库报告》显示，截至目前，CTTI共收录智库机构706家、专家11992位、活动17878场、成果115421项。

2018CTTI来源智库优秀研究成果评选同日揭晓，蓝迪国际智库研究成果成功入选中国智库索引（CTTI）2018年度精品成果。

蓝迪国际智库研究成果入选中国智库索引（CTTI）2018年度精品成果

在下午举行的CTTI来源智库年度优秀成果发布会上，蓝迪国际智库作为代表之一进行了主题发言，针对蓝迪智库在资政研究方面的经验进行了介绍。

根据中央新型智库建设要求，蓝迪国际智库于2015年4月正式启动，旨在推动“一带一路”倡议的国际合作与研究。经过多年的发展，蓝迪平台构建了智库网络、国际网络、企业网络等三个重要网络，积极参与国际国内关于“一带一路”建设等议题的讨论，为国家的战略性目标研究建言献策；多次参加国内外高端论坛及会议，主题内容涉及“一带一路”建设及人文对话、空中丝绸之路建设、金融风险防范、生态文明建设等。除此之外，智库积极进行出访与调研，不断与行业中的领军人物、专家学者等进行交流，并提交了相关研究报告及译著，获得了相关部门的支持和好评。

蓝迪国际智库取得了一系列重要的研究成果。紧密围绕国家大政方针，对未来国内外发展趋势及大势做出自己独有的研判，聚焦中美、中哈、朝鲜、巴基斯坦、粤港澳大湾区、军民融合等国际热点和中央关切的重大战略议题，适时向中央提供有价值的智库报告，充分发挥咨政建言、理论创新、舆论引导、公共外交等重要功能。

同时，智库高度重视成果转换，建立完善的企业合作体系，尤其注重对与第四次工业革命相关的科技企业的发掘、培育和推介，就代表未来科技发展方向的基因工程、3D打印技术等系列项目进行专题研讨，以智库的力量推动新技术、新产品、新标准的建立，落地实施，形成引领社会发展进步的重要力量。

在这个过程中，政府、社会、企业共同发展，形成高效的合作机制。相关报告及政策建议有效转化为有关部委和地方政府政策措施，对中国企业“走出去”起到重大指导作用。在这方面，蓝迪国际智库成为一个有益的实践案例，在智库建设及发展方面取得了丰硕成果。

(责编：罗天林(实习生)、熊旭)