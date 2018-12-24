厦门大学积极探索“宁静校园”建设

近年来，厦门大学坚持问题导向，着力处理好加强校园管理和向社会开放的关系，努力打造宁静、安全、开放、有序的校园环境，以高水平校园管理服务一流大学建设，让教师静心从教、学生安心求学、公众有序参访，“宁静校园”建设迈出重要步伐。

访客“有约”，校园更加宁静。针对思明校区每年接待访客近千万、校园拥挤、影响正常办学秩序等问题，推行校园参访预约制度，在适度开放的基础上限制参访人数，为校园“减负”。从2018年10月22日起，访客来校参观需通过微信公众号提前3天预约，正常工作日每日中午接待访客不超过1000人，周末和寒暑假每日接待访客不超过5000人，国家法定节假日每天接待访客不超过10000人。举措实施后，校园人流量回归正常水平，整体氛围更加宁静，为师生工作学习营造了更加良好的环境。

车辆“下地”，交通更加有序。针对校内停车场地较为紧张、大量校内外车辆停放在广场、道路上，存在交通、安全、环境等方面问题，通过PPP模式在思明校区启动演武运动场地下停车场建设。从2018年9月28日起，地下停车场正式启用，校园核心区地面不再停放机动车辆，同时对校内交通运行路线进行科学规划和调整，校园停车难、乱停车问题得到根本解决，校园面貌焕然一新。

引人“入馆”，参访更有品味。在校园核心区建设一批历史、文化、科技场馆，引导来访者静心品味大学精神，接受文化熏陶。目前已开放校史馆、革命史展览馆、鲁迅纪念馆、中国近代史文学展览馆、人类学博物馆、海洋科技博物馆、生物博物馆等，安排志愿者提供讲解服务，让访客深入领略大学的人文之美、科技之美。校史馆、革命史展览馆等系列展馆作为厦门市爱国主义教育基地，接待大量干部、教师、学生参观学习，受到一致好评。

主动“发声”，沟通更加顺畅。针对地下停车场启用事宜，召开多场座谈会，主动征求意见，广泛宣传政策，完善工作方案，取得师生员工理解和支持。邀请厦门市委宣传部、思明区政府和中央人民广播电台、厦门广电集团等地方政府和媒体代表召开通气会，通报参访新规等情况，听取意见建议，并通过《厦门日报》等主流媒体向社会公布。

技术“升级”，管理更加高效。建设完善微信预约系统，通过系统后台可设置预约人数、查看预约情况和并对人流进行监控。系统启用后，减少了访客排队入校时间，改善了校门周边环境，有效限制了“黄牛”拉客行为。在校门管理中使用自主研发的人脸识别系统，访客在预约的参观时段可通过人脸识别、身份证件校验快速入校。升级车辆智能管理系统，保证车辆通行快速顺畅。建设车辆违停抓拍系统，通过智能抓拍、短信提醒等技术手段，进一步加强交通管理。

内外“协作”，综治更加有力。加强与政府有关部门合作，持续强化校园综合治理，为建设“宁静校园”保驾护航。通过警校联席会商、联防布控、联手宣传，有效遏制校园周边违法占道经营、“黑车”“黄牛”等现象，校园周边环境得到明显改善。

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