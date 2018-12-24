原标题：2018出国留学市场呈现三大趋势

又是一年年底，回望2018年的出国留学市场，各国纷纷推出留学新政，这些新政对中国学子未来申请出国留学有什么样的影响？又该如何应对——

高考成绩被更多国外院校认可

启德教育集团日前在京发布的《中国留学市场2018年盘点与2019年展望报告》（下称《报告》）称，越来越多的国外高校认可中国高考成绩。

《报告》显示，2018年10月，英国老牌名校、“罗素大学集团”成员伯明翰大学宣布接受中国学生使用高考成绩申请本科课程。随后，英国莱斯特大学、邓迪大学、肯特大学、西英格兰大学等也陆续宣布接受中国高考成绩。

而在加拿大，医博类排名前8以及综合类排名前3的名校本科申请均把提供高考成绩作为录取必要条件。中国学生青睐的加拿大英属哥伦比亚大学要求，中国学生申请2019年秋季入学，必须递交高考成绩，否则须提供至少3门美国大学预修课程（AP）成绩，并且不能用学术能力评估测试（SAT）等其他标准化考试成绩替代。

目前，澳大利亚有24所高校认可并接受中国高考成绩，澳大利亚“八大”名校中已有7所接受中国高考成绩申请本科课程。大部分接受中国高考成绩的澳大利亚高校，都要求申请人的高考分数至少要达到本地录取二本线以上，其中“八大”名校要求一本线以上甚至更高。高考成绩可以申请澳大利亚大学，也吸引了不少中国学生高考留学两手准备。

《报告》显示，加拿大本科留学生选择商科类专业占比最高，达到38.98%；选择理科类、文科类和工科类的占比分别为26.53%、22.63%和11.86%；加拿大研究生留学十大热门专业为：MBA、教育学、金融、计算机工程、经济学、土木工程、管理学、计算机科学、机械工程、会计。

在澳大利亚，商科也是中国学生的主流选择，占比在40%左右；选择理科、工科的中国学生占比约25%；澳大利亚研究生留学十大热门专业为：国际商务/贸易、会计、信息技术、金融、土木工程、电子工程、传媒、市场营销、设计、教育。

新西兰国际教育推广局2017年数据显示，除了最受欢迎的商科类专业，工程、教育和信息技术专业也非常受国际学生青睐。

对中国学生而言，留学新西兰选择最多的十大专业为：管理学、商务/贸易、工程、会计与金融、教育与语言、旅游酒店管理、市场营销、计算机、媒体设计、食品技术。

海外名校申请竞争加大

教育部统计数据显示，2017年，我国出国留学人数首次突破60万大关，同比增长11.74%，持续保持世界最大留学生生源国地位。

但是，由于申请海外知名高校的学生数量增加，竞争也随之加剧了。

以美国8所常春藤大学为例，在2018年总录取率方面，除了康奈尔大学以外，另外7所大学的录取率均在10%以下，而哈佛大学的录取率更是低于5%。

如果对比2017年的数据来看，虽然哥伦比亚大学、普林斯顿大学以及宾夕法尼亚大学在录取人数方面较以往有所提高，但是这8所常春藤大学却无一例外在录取率上呈现了下降趋势，可见海外名校申请的难度正在逐渐加大。

对中国学子常选择的留学目的国加拿大来说，由于其知名高校的招生规模无明显增加，但国际学生申请人数不断上涨，中国学生在申请时面对的竞争日趋激烈。

随着英国申请人数逐年递增，不少英国院校纷纷采取分阶段录取、多轮制申请等政策吸引更多优秀学生提前规划和准备。特别是2018年，英国部分院校不仅提前开放申请，而且热门专业的申请截止时间也较以往提早了不少。例如，2018年11月2日，布里斯托大学经济、金融和管理学院下设的热门硕士课程就停止接受来自中国地区的申请。

相关业内专家表示，近年来，各国高校对国际学生相关英语成绩、个人综合能力、学术背景等方面的要求越来越高，申请门槛也随之提高。在此背景下，拟出国留学的中国学生需要将留学规划的时间提前，准备要做充分。

各国留学新政频出

2018年，各国纷纷推出留学新政，以吸引各类优秀人才。

新西兰政府近期对留学生毕业后工作签证进行了改革：获得本科或以上学位的毕业生可获得新西兰为期3年的开放性工作签证，硕士以上的申请人其配偶可申请工作签证。同时，未成年子女在新西兰当地入读公立学校可获免学费待遇。

此外，自2018年7月6日起，英国改革第四级（Tier 4）学生签证，为包括中国在内的11个国家和地区的该类签证申请人简化申请材料要求； 西班牙应届毕业留学生可申请为期1年的“找工作”居留，用于在西班牙寻找工作或创业；在中国读书但希望在荷兰实习的中国学生，也有机会申请荷兰实习卡，有效期最长可达1年。

有些国家的留学新政则将从2019年实施。比如，从2019年3月起，法国将施行 “人才护照”，向高水平博士生直接签发4年有效期的签证。此外，留法学生从获得毕业文凭日期算起的4年内，可申请1年居留签证，用于重返法国找工作或创业。

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月24日 第 09 版）

(责编：郝孟佳、曹昆)