原标题：40年，下沙中学的“三级跳”： 从茅屋校舍到国际化校园

东方风来，春潮涌动。53年前，下沙中学在钱塘江畔的滩涂上生根发芽，历经半个多世纪的顽强生长，趁着改革开放的春天，下沙中学完成了从茅屋草棚的校舍到教育国际化示范学校的华丽转身，成为家门口的好学校。

下沙中学是伴着下沙这块土地的海涂围垦应运而生的，像围垦一样，在一无所有的条件下秉承着坚持不懈、迎难而上的精神，在不计其数的困难中发展自我。

它就像沙子一般，在不断的磨砺与翻滚中聚集了越来越多的沙粒。经过风雨的洗礼之后，它找准了自己的位置，在新时期的灿烂阳光下，闪烁出越来越耀眼的光芒。

如今，下沙一片繁荣，成为杭州经济不可或缺的一部分。下沙中学也同样在新时期迅速壮大，坚持“人人有特长，个个能成才”的育人观，积极探索符合校情的特色发展之路，教育教学各个方面均取得了长足的进步。

聚沙成丘——在艰苦中发展

1965年，为了培养农技骨干，当时的下沙乡办起“农中”教育点。五间砖墙草顶的简易校舍，45名学生，2名教师就是下沙中学的最初模样。那时的它就像风中的一粒沙。1971年，随着下沙钱塘江海涂围垦运动的开始，下沙中学“这粒沙子”也渐渐壮大。

建校初期，学校条件不好，操场和宿舍地面都是泥巴地。农村孩子也调皮，有时候上课铃响，一些学生才卷着裤脚满腿泥巴跑进教室。老师的教学工具都是自制品，测量课老师从三墩玻璃厂讨来玻璃管；劳技课老师甚至用番薯、萝卜切成机械零件模型做演示。围垦开始后，农闲的冬季，全校师生冒着凛冽的寒风，到江堤参与围垦。条件异常艰苦，但师生的一腔热血，对脚下这片土地，对知识的渴望，为学校打下了最早的根基。

化沙为石——在成长中转型

改革开放后，下沙中学各项工作回到正轨。学校中考屡次取得优异成绩，为下沙建设发展培养了大量可用之才。1978年到1995年，学校完善管理制度，改革教学方法，积极引进人才，通过设立校办工厂以获取办学经费，政府支持，自身努力，加上大时代背景，学校同下沙地区一样，在改革中缓缓地起步。

1993年，杭州经济技术开发区成立，下沙发生了翻天覆地的变化，对优质教育的渴望也越来越高。快速城市化进程中，各种矛盾困难让这所老中学纠结，也让他们意识到，现在需要的不仅仅是一片沙丘，而是坚石，学校转型迫在眉睫。于是，学校大力进行教学改革，学习先进的教育理念与教学经验。依托开发区大学城资源，与多所大学建立合作关系，资源共享。并积极拓展国际视野，与国外学校展开交流活动。还与省内外同类学校互相学习、共同成长。

2008年，全市推行“名校集团化”举措，下沙中学作为土生土长的“草根”中学，抓住机会，投入杭州四中教育集团这棵大树的怀抱。自此，学校迎来了发展的新篇章，闪烁出越来越耀眼的光芒。

闪烁光芒——在至善中前行

杭四中集团托管下沙中学后，学校提出了“打造适合师生个性成长、特色鲜明、至善至美的优质学校”的办学目标，并围绕这个目标一直努力奋斗。

下沙中学从三个方面致力于学校的特色建设：

第一，德育特色激活学生。

下沙中学自从2012年提出“以善益德、以善启智、以善怡情”的办学理念后，经过几年时间的探索与完善，学校的“至善”文化建设进入了一个新的发展阶段，全校师生都积极践行“至善至美”的校园精神，学校成为首批杭州市文明学校。

校园里涌现出一批在学、健、行、礼、乐等各个方面表现突出的“善”的典型。每年元旦前后，下沙中学会举行像奥斯卡一样的颁奖典礼——“至善之星”颁奖盛典，用来表彰一年来在学习、艺术、实践、体育、品德等方面表现突出的学生。

第二，课程改革助推成长。

以校本课程开发为切入口，充分利用和挖掘本土资源，从2012年始开展体育选修课，随之在学校里掀起了一股体育选修课的热潮，让“选修课”这个在大学才熟悉的词汇，出现在了下沙中学。随着浙江省义务教育课程改革的推行，下沙中学先后开设了美术类、体育竞技类、音乐类、历史与社会、文学与欣赏、世界与交流、数学与思维、科学与探索、steam创客、棋类共11大类38门拓展性课程。

特色课程助推学生个性化成长，除校射箭队让下沙中学大放异彩外，目前学校在篮球、排球、田径等体育项目上也优势明显；在舞蹈、歌唱、交响乐等艺术领域也成绩显著；3D创客、无人机、空模海模等科技项目同样发展快速。个性化特色课程启动后，收获了意想不到的硕果。

第三，体艺见长，打造品牌。

在众多努力与尝试中，学校在“教体结合”的培养模式中最为成功。学校射箭队自2012年成立之后，输送的队员屡屡获奖。学校“教体结合”的培养模式，为体育部门输送了一大批品学兼优的省、市高水平运动员，在各级各类比赛中硕果累累，连续两届省运会夺得金牌总数、奖牌总数第一，连续四年获得浙江省青少年射箭锦标赛金牌总数、奖牌总数第一，学校输送的季钰露同学夺得第十三届全运会射箭混合团体赛银牌。下沙中学先后被授予“浙江省群众体育先进单位”和浙江省唯一一所“全国射箭重点学校”。

下沙中学学生在其他方面同样成绩出众。学校健美操队夺浙江省青少年健美操锦标赛第一名，全国规定等级套路有氧健身操初中组第一名。表演唱《斑鸠调》获浙江省中小学生艺术节初中组合唱一等奖。

交流共享——朝国际化迈进

近年来，随着学校办学特色日益显著，办学质量不断提升，学校知名度不断传播，来自杭州市区、省内、甚至是全国各地的中小学纷纷来校参观交流，学校教体结合的办学模式、智能化的校园管理、人文化的校园环境及不断变革的教学思想得到了省内外各兄弟学校的赞赏。学校也积极开展与淳安梓桐初中、建德乾谭初中、富阳场口初中、贵州凯里下司民族中学的结对交流，实现双赢。

学校也先后与英国、美国、韩国、德国、丹麦、澳大利亚、新加坡、日本、香港、台湾等国家和地区的10多所学校建立交流合作关系，频繁开展师生互访交流活动，已接待了30批、200余人次的境外师生来访考察交流，同时到境外游学交流人数逾300人。通过这些国际交流活动，培养学生“中国心、民族魂、世界眼、国际范”的综合素养和能力。下沙中学的“国际范”，还体现美丽的校服上，为此还上过中央电视台，被外国友人称赞过。2018年，学校被认定为杭州市第三批国际教育国际化示范创建校。

四十年来，借着改革开放的春风，下沙中学经过不断地摸索，走出了一条适合自己发展，迈向国际化的教育之路。（阮飞霞）

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