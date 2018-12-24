16岁中学生拉赞助 自力更生办篮球比赛

原标题：杭四中篮球小子，自力更生办了场比赛

国际部的学生们在比赛中。

每年，全省各地举办的中学生篮球赛多不胜数,省级的，市级的，学校与学校之间的。然而，自己组织筹备又自己披挂上阵的篮球赛，对于中学生来说并不多见。前几天，一场杭州国际高中生联盟Uhis篮球赛在杭州第四中学体育馆举行。这场比赛就是由一群国际班的中学生自主筹办的。

16岁的杭四中高二学生说着一口流利的英语，第一次去拉赞助，就从陌生人手中拉到了一笔2万元的“巨款”。韩天和小伙伴们做的这事，让父母、校方都对这群少年刮目相看。

比赛开幕的当日，杭州大雪纷飞，气温很低。学生们在没有暖气的球馆里，运动得大汗淋漓。除了球技切磋以外，友谊也伴随着低温和热汗沉淀了下来。

当天的比赛，有来自杭四中国际班、杭州橄榄树国际学校、杭外国际部剑桥高中等8所中学的国际班学生参加。他们球技未见得十分精湛，但是不约而同都有着一颗热爱篮球的心。

当记者早上9点来到比赛地点时，韩天正在忙活着。他一边跟大家沟通具体细节，一边帮忙搬计分牌，对接裁判等等。

其他的参赛队员也早早到场热身。记者看着他们用流利的英语彼此交流，觉得有些新鲜，但对于全英文教学的国际班学生来说，这就是他们的日常。

“他们这个赛事组织得还是很不错的，虽然经验不是很丰富，但是还是很正规。并且他们不熟悉的地方就来问我，我们沟通得也很好。”当天的比赛裁判花一铭告诉记者。

学生们对于这场比赛的认真也正体现于此。与普通的学生比赛不同，他们没有请熟悉的体育老师来做裁判，而是出钱请了专业的裁判吹哨，为了保证比赛的绝对公正。

要办一场比赛，首先是拿出策划方案。今年9月份开始，大家陆续准备起来。方案制定完成，接下来就是最重要的事——拉赞助。

没有经费，一切都无法继续执行下去。可是对一群16岁的高中生来说，怕是没什么比跟陌生人开口要钱更难的事了。韩天鼓足了勇气，和小伙伴们一起，来到了自己日常补课的一家英语培训机构。“原本想着自己学习的机构嘛，肯定比较好说话，可是没想到我们刚说了5分钟，对方就拒绝了我们。”

失败了，就要寻找失败的原因。韩天与小伙伴们于是重新反思了他们的策划方案，并在此基础上又拿出了一个2.0版。

带着这个方案，韩天敲开了另一家英语培训机构的大门。

机构负责人认真地听了他的方案，觉得很不错，当即决定对这场比赛进行全额赞助。临走的时候，负责人对韩天说了一句“我很看好你们。”“当时我整个人都飘起来了！2万块，一笔巨款啊！”韩天说。

为什么选择英语培训机构作为赞助商呢？韩天解释说：“因为参与比赛的学生，全都是杭州各个中学的国际班学生，他们都是培训机构的潜在顾客，所以找培训机构赞助会更加对口。”

对于这场比赛，杭四中也十分支持。学校免费为学生们提供了比赛场地，尽量减少他们的开销。

“我们杭州的国际班学生其实也是一个小圈子，但是大家平时要上课，也没什么机会交流。通过这次比赛，一下子认识了很多朋友，以后大家都能互相沟通，彼此学习。”

很多人认为国际班的学业很轻松，韩天则表示这完全是外界的误解。“其实我们国际班的学生很认真的，大家平时在班里也都是在探讨这道数学题怎么做，那道化学题怎么解。只不过我们需要面临的不是中国的高考，而是需要迎接很多国外的考核。它包括很多方面，比如说这次比赛就是对我们领导力的一次考验。”决定办这个比赛时，韩天和小伙伴们也是想通过这件事证明给大家看，他们可以把事情做好。

“对我来说，举办这场比赛最大的收获就是我终于敢和非常陌生的人说话了。它让我变得更加勇敢，也提高了我的人际交往能力。更重要的是我让一些人知道了，国际部的学生不是只会吃喝玩乐，我们也很认真，很努力，也可以做好事情。”

韩天举办篮球赛的小目标已经达成了。接下来，他的大目标，是纽约大学哲学系。（汪佳佳）

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