第二届钱易环境奖颁奖会在清华大学举行 特等奖五万奖金

人民网北京12月23日电 （记者 林露）今天，第二届钱易环境奖颁奖会暨获奖者学术成果报告会在清华大学环境学院拉开序幕。五位一等奖获奖人一一汇报后，评委投票并现场计票，最终来自清华大学的博士生郭扬以绝对优势摘得特等奖。“看到年轻人在努力，在为环保事业做贡献，我放心了。中国工程院院士、清华大学教授钱易院士说。她从事环境科研教学工作已有六十余载，是一位面容慈祥、戴金边眼镜的耄耋老者。

典礼伊始，清华大学环境学院党委书记刘毅发表讲话；清华大学校党委副书记过勇致辞；钱易环境奖评审委员会主席、清华大学文湘华教授向与会者详细介绍此次评选的过程。

据介绍，本届评选活动共收到来自全国各地的175份申请，涵盖70多所高等院校和科研院所、16所高中学校。通过函评和会评，最终20名同学入围，其中包括5名一等奖获得者。这5名一等奖获得者在大会现场进行成果汇报，专家现场点评质询后投票，超过50%专家认可则获特等奖。

随后，5名一等奖获得者分别汇报成果，来自清华大学的博士生郭扬报告题目是 “立足工业园区 实现精准减排”，针对“我国工业园区温室气体排放现状、减排路径和实施效果”这一问题开发构建温室气体减排“年份-存量”模型；来自苏州大学的博士生李杰汇报题目是“共价有机阳离子聚合物材料高效分离放射性TcO4-”，报道了一种耐强酸耐辐照的阳离聚合物SCU-CPN-1,该材料对TcO4-的去除具有非常优异的效果；中南大学博士生郭雪的研究题目是“气候变化对温带草原土壤微生物群落演替变化的影响”，讲述在该领域取得的四项研究成果，这些成果为模型预测未来气候变化场景和全球应对气候变化的政策制定提供了重要的理论依据；来自中山大学的博士生郭恺恒的汇报题目是 “紫外-高级氧化技术对微污染物的去除以及机理探究”， 研究首次发现紫外照射高锰酸钾大大促进污染物的去除；来自清华大学的博士生余倩汇报题目是：“中国亚热带森林生态系统S和N的去向研究”，首次全面评价了我国酸沉降对地表水和森林生态系统的酸化影响；首次定量观测了亚热带森林N饱和阈值，H2S排放通量和森林中S的循环过程。

颁奖在典礼颁奖环节中，出席的嘉宾为获奖同学颁发证书。随后，获奖学生代表郭扬、张鹏、刘丁菡同学代表所有获奖学生表达了对钱易院士和钱易环境教育基金会的衷心感谢，并表示将继续在环境科学领域深入研究，不断提高自己的学术水平，为国家可持续发展与生态文明建设努力奋斗。

钱易院士看到这么多年轻人有决心、有兴趣投身环境保护和可持续发展研究、实践，深感欣慰，内心的高兴不亚于获得特等奖的郭扬同学。希望大家以此次获奖作为科研道路上的里程碑，有责任有担当，为中国的环保事业作出贡献。

中国工程院院士、清华大学钱易教授，中国工程院院士、清华大学曲久辉教授，中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心贺泓研究员，清华大学环境工程系第一任系主任、钱易环境教育基金管理委员会主席井文涌教授，澳大利亚昆士兰大学高级废水管理中心主任、澳大利亚技术科学与工程院院士袁志国，中国土木工程学会水工业分会理事长、正司级巡视员张悦，清华大学校党委副书记过勇，清华大学环境学院党委书记刘毅，清华大学环境学院施汉昌教授、左剑恶教授、吴烨教授以及钱易环境奖评审委员会成员与来自全国16所高校、高中的20名获奖同学，清华大学环境学院本科生、研究生等近200人参加此次典礼。

本次活动由钱易环境奖评审委员会组织，钱易基金管理委员会、江西金达莱环保股份有限公司、桑德集团有限公司、博瑞德（南京）净化技术有限公共同主办。

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钱易环境奖

为感谢钱易院士在我国环境科研和教育领域的杰出贡献，钱易教授的学生们在她80寿辰发起并捐资成立了“钱易环境教育基金”。在该基金支持下，设立了“钱易环境奖”，旨在激励全国积极践行环境公益、脚踏实地开展创新研究的优秀学生，激励青年一代投身环境保护事业，为国家可持续发展与生态文明建设努力奋斗。

奖学金面向中国各中学、大专院校、科研院所的全日制在校生。（包括高中生、本科生、硕士生、博士生，专业不限）；鼓励热爱环境事业，具有创新精神；积极组织并践行环境公益活动，并取得突出贡献；脚踏实地地开展创新性研究，并取得显著创新性研究成果的同学积极申报。

奖项设立为：特等奖1名，奖金5万元人民币；一等奖5-10名，奖金2万元人民币/每位获奖人；二等奖10-20名，奖金1万元人民币/每位获奖人；中学生奖5-10名，奖金6000元人民币/每位获奖人。

(责编：冯粒、袁勃)