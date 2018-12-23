考研报考人数同比增52万 近10年增幅最大

原标题：考研人数创新高 290万人赴考场

12月22日8时，北京，中国人民大学考点，考生在考场外等候入场。新京报记者 侯少卿 摄

2019年全国硕士研究生招生考试在冬至日（12月22日）开锣，全国290万考生赴考场。“改革开放”成为本次思想政治理论考题的关键词，此外，中美贸易摩擦、朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅会晤、基因编辑也在考题之中。

全国研究生招生考试报名人数已连续多年增长。《2019年全国研究生招生调查报告》（简称《报告》）显示，自2007年以来，硕士研究生招生的每年增长率维持在4%左右。

《报告》显示，针对不断升温的“考研热”，就业压力大、提高就业竞争力为首要动机。

报考情报学专业的刘同学告诉记者，自己本科学校是一所二本学校，在就业中不占优势，因此选择了考研。考生王同学也称，想先读书缓两年，长远来看，高学历在就业市场更有竞争力。 今年报考了国际政治专业的胡同学则表示，自己本科学的是财经类专业，已经在银行工作了，但觉得没有太广阔的前景，所以这次加入了考研大军。

多所高校公布的就业质量报告显示，硕士研究生比本科生的就业率更高。以2017届毕业生为例，清华本科生就业率为98.3%、硕士生为98.6%，中央财经大学本科生就业率为97.12%、硕士生为99.87%，北京航空航天大学的本科生就业率为98.65%，硕士生为99.05%。

此外，高校研究生招生规模的扩大也增加了考研吸引力。《报告》显示，从一流大学公布的2019年招生计划看，42所一流大学建设高校中有28所高校大幅增加招生计划。

焦点1 人数

考研大军增52万人 同比涨21.8%

记者了解到，2019年研招考试报考人数再次大幅增加，全国考生规模达到290万人，比上一年增加52万人，增幅21.8%，是近10年增幅最大的一年，也创下改革开放40年来最高纪录。

而自2017年非全日制纳入统考后，报考人数迎来激增，首破200万大关。到2018年，全国报名人数则升至238万，较上一年增加37万，增幅达18.4%。

值得注意的是，全国研究生招生考试报名人数已连续多年增长。据中国教育在线12月20日发布的《2019年全国研究生招生调查报告》显示，自2007年以来，硕士研究生招生的每年增长率维持在4%左右。

焦点2 考题

“改革开放”是政治考题最“热”词

根据考试安排，昨日上午进行的考试为思想政治理论、管理类联考综合能力，下午为外语，今天则将进行两场业务课的考试。

昨日上午8时许，人民大学的考点不少同学已经排起长队。尽管天气寒冷，考生都拿着资料进行最后的温习。11时许，不少考生结束思想政治理论考试，走出考场。

今年是改革开放40年，据不少考生回忆，改革开放贯穿整个政治考题，两个论述题都与改革开放相关。

提前交卷的徐同学告诉记者，论述题有为什么说“改革开放是决定当代中国命运的关键抉择”？如何理解进入新时代必须“以改革开放眼光看待改革开放”？

《中华人民共和国英雄烈士保护法》也进入了论述题，要求考生从法律社会作用的角度，分析为什么要以法律的名义保护英雄烈士？

报考政治学专业的一位同学告诉记者，今年中国主场举办的上合组织会议、中非合作论坛、博鳌论坛、进博会等四大主场外交会议成为最后一道论述题，考题包括如何看待新时期主场外交会议成为中国对外交往的名片，中国外交的理念是什么？中国为世界发展提供了哪些智慧和方案？

此外，记者从多位考生处了解到，中美贸易摩擦、金正恩与文在寅会晤、基因编辑、“虚拟现实”等也在客观题中。

北京新东方考研政治名师桑宏斌告诉记者，“总结起来，今年的考研政治选择题难度提升了，主观题灵活具有历史感、时政感强，题量大，学科交融性增强，侧重基础，但不回避热点。”桑宏斌表示，考题凸显正能量，对价值观、对历史、对时代拿捏到位，既有选拔性，又有难度系数。

焦点3 专业

北京考生青睐工商管理、法律、金融

在公开报名人数的部分省份，不少地区的报考人数都出现较大幅度增长。例如，四川考研报名人数达到141786人，较之去年增幅为29%；河南地区考研报名人数则已达23.36万人，增幅突破25%。

北京教育考试院公布的数据显示，2019年，38万余研考生报考北京地区的招考单位，其中，有16.1万人报考学术型专业，约占42%；22.2万人报考专业学位，约占58%。

从就读方式来看，32.8万人报考全日制硕士研究生，约占86.6%；5.5万人报考非全日制硕士研究生，约占14.4%。

考生最青睐的十大专业分别是：工商管理、法律硕士（非法学）、金融、会计、公共管理、计算机技术、法律硕士（法学）、工程管理、广播电视和新闻与传播。

从报考专业分布上看，工商管理专业报考人数居首，为2.54万人，随后为法律硕士（非法学）专业的1.58万人和金融专业的1.33万人。

从考生报考志愿分布看，报考北京大学、中国人民大学、中国科学院大学、清华大学等16个招生单位的人数均超过1万人。

■ 观点

用人单位不应该只重学历

尽管考研不断升温，中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，从过去的情况来看，至少从2010年以后，研究生学历对就业的价值和影响，其实是不断衰减的，上世纪90年代研究生学历对就业的影响远比现在高。

“不过，研究生和本科生相比还是存在优势，在这种驱动下，大家进行比拼。”储朝晖说，“实际上，研究生学历不一定对工作岗位有多大价值，只是在比拼中有作用。这与高考比拼分数逻辑是一样的，高考分数高不一定意味着学生的综合能力强。”

他表示，这种情况可能造成过度的教育，一些工作岗位不需要这么高的学历，但为了能进入这个岗位，只能比拼学历。

储朝晖认为，用人单位应该根据岗位需要选择人才，而非只根据外在的学历条件来选人用人。

本版采写/新京报记者 王俊

(责编：袁勃)