从保安到高校讲师 他的奋斗经历感动网友

原标题：励志“勇哥”：从保安到高校讲师

李明勇站在讲台上为学生上课

李明勇获得博士学位

16岁初中毕业辍学，22岁进高校当保安，41岁博士毕业，如今，李明勇站上大学讲台，成为一名高校讲师。近日，李明勇的励志故事引发网友关注。李明勇说，自信、自律和不怕输，让他成为今天的自己，从保安到高校老师，他并不是励志传奇，只是在不断接近目标。

家境不好初中毕业后打工

大学当保安萌生读书念头

1977年，李明勇出生于贵州省遵义市湄潭县一个偏僻的乡村。儿时家人接二两三地患病让这个本就不富裕的家庭陷入困境。李明勇回忆，在家乡读小学和初中时，他成绩很好，从来没有跌出前三名，但因为家境贫寒，欠下不少外债，初中毕业后，李明勇就来到贵阳打工。

初到贵阳，他在建筑工地做小工，当过水泥工，也干过木匠，后来又回到老家帮父亲种烤烟，养鸭子，“前后四年多都是为了还债”，李明勇告诉北青报记者。还清家中债务后，1999年，李明勇又回到贵阳，进入贵州教育学院（贵州师范学院前身），成为一名保安。

在学校里，李明勇主要负责看守大门和校园安保工作。受到同学们学习氛围的影响，李明勇萌生了继续学习的念头，他重新拿起课本，开始准备成人高考。

一边工作一边艰辛备考

考研三次才获成功

一边工作一边备考，李明勇要付出比常人更多的努力和艰辛。学校晚上11点半锁门，李明勇就利用入夜的时间学习，常常要看书到凌晨一两点。早上6点半，他又要准时起床开门，一天只能睡五六个小时。功夫不负有心人，2001年，李明勇考取贵州教育学院中文系专科班，并在2003年顺利考取贵州教育学院中文系本科班。

2005年，李明勇本科毕业，本可以找工作的他又毅然决定考研，“我就是想当老师，成人高校有一些限制”，李明勇说。不比成人高考，考研是更艰辛的一次战斗。英语零基础的他，为了增加词汇量，硬是背下了一本8000个单词的词典。

然而，连续两年考研失败。最难的时候，周边的人都劝他放弃，李明勇不甘心，“再试试吧”，他告诉自己。2007年，李明勇第三次走入研究生入学考试考场，最终以笔试第一名的成绩考取贵州大学美学专业硕士研究生。2015年，李明勇考上华中师范大学博士，并在今年顺利毕业，他选择回到改变他命运的贵州师范学院，成为一名高校老师。

学生眼中接地气的“勇哥”

博士毕业成为高校教师

罗跃鸿是贵州师范学院2010级学生，也是李明勇当辅导员时带过的第一届学生。罗跃鸿告诉北青报记者，李明勇很接地气，经常冷不丁地幽默一下，和同学们关系很好，同学们都叫他勇哥。2014年临近毕业时，李明勇鼓励同学们，要坚持读书学习，想考研的就努力去考，“‘我还准备考博呢’，他这么一说，大家都乐了”，罗跃鸿说，受李明勇的影响，罗跃鸿如今也成为一名高校教师，在贵州财经大学任教。

如今，李明勇博士毕业成为高校教师，罗跃鸿很为他骄傲，“作为学生，我知道李老师这一路走来很不容易”，罗跃鸿告诉记者，在贵州师范学院当辅导员时，李明勇一边照顾年迈的父亲，一边工作，还在一边备考博士，非常辛苦，但即便这样，学生工作他一样也没落下，能帮助学生的一定会尽力帮助。

陈喜诺是贵州师范学院大一新生，自从在新生大会上了解李明勇的故事，陈喜诺便对这个励志的老师留下深刻印象。陈喜诺告诉北青报记者，李明勇讲课旁征博引，并不会照本宣科，时不时还会冒出几个风趣幽默的笑话。虽然已博士毕业，李明勇仍在不断充实自己。一次，陈喜诺到办公室汇报工作时，看到李明勇书桌上摆放着专业书籍，得知他课余时间仍在不断学习。

对话

李明勇：我不怕输 不断接近就是成功

初中毕业到如今博士毕业站上高校讲台，李明勇认为自信、自律和不怕输的精神支撑他一路走到现在。因为目标成为老师，他一直向着目标不断接近，哪怕其间失败多次，他都没有放弃过，一直在向着目标不断接近。

做过建筑工人也当过保安

北青报：小时候学习成绩怎么样？最喜欢哪一科？想考什么学校？

李明勇：小学、初中学习成绩还不错，在班上基本都是前三名，那个时候我比较喜欢数理化，成绩也比较好。当时没想过考什么学校，家庭经济条件不好，都是为生计奔波。

北青报：初中毕业后都尝试过什么工作？

李明勇：在贵阳做建筑工人，后来又回老家养过鸭子，种过烤烟。前后四五年时间，给家里还清了一万多元外债。

北青报：在贵州师范学院最开始做什么工作？为什么选择参加成人高考？

李明勇：当时学校叫护校队员，其实就是门卫，负责看门和学校安保工作。想参加高考主要是受到校园里文化氛围的熏陶，一些学校的老师也说我还年轻，应该多读点书。

备考时学习到凌晨一两点

北青报：备考了多长时间，如何一边工作一边复习？

李明勇：白天老师上班后我会比较轻松，会抽空看书复习，晚上11点半锁门之后我就没事了，会再学习到凌晨一两点，第二天6点半还要准时起床开门。中午别人午休时，我们是最忙的，要防止一些校外人员进来偷东西。前后备考大概一年多时间。

北青报：本科毕业后有其他工作机会吗？为什么选择继续考研？

李明勇：在学校当保安期间，跟学校老师相处时间比较多，看到他们的工作状态后，我也向往成为一名老师。但当时是成人教育，找工作也会受到很多限制，我就决定考研。

北青报：考研难度大吗？当时是如何备考的？

李明勇：考研比成人高考难得多，尤其是我的英语，几乎为零。为了提高英语词汇量，我背了一本词典，里面大约有8000个单词，我还会阅读一些浅显的英文原著，巩固自己的词汇和语法。这段时间睡眠是最少的，一天也就能睡五六个小时。

家人尊重我的选择 经济上还要靠自己

北青报：两次考研失败，有想过放弃吗？

李明勇：前两年没考上，有同事劝我放弃，让我去外面找个工作，当时也有机会找工资更高的工作，但我还是想再试一下，我觉得还是有希望。2007年第三次考研的时候发高烧快40℃，看英语字母一行都变成两行，陪我去输液的朋友劝我第二天别考了，但我觉得我专业课准备得很充分，还是决定再试一次。

北青报：家里人支持你读研吗？读研期间还是保持这样的学习规律吗？

李明勇：家里人都很尊重我的选择，支持我继续读书，但经济上基本都是靠自己。读研期间我几乎每天都会去图书馆，偶尔去做家教补贴自己的生活费。

北青报：研究生毕业后是选择了先工作？后来又读了博士？

李明勇：研究生毕业的时候，面临着读博还是工作的选择，因为家里还有很多事情要处理，工作能稍微支持一下家里，还是决定先工作，就回到贵州师范学院当了一名辅导员。2015年时，考上华中师范大学文化传播学的博士，今年刚刚博士毕业。

北青报：三年博士毕业也算是比较快的吧？如何一路保持高效？

李明勇：读博时，我的导师很负责，会不断催促我们，我自己也保持之前的学习习惯，每天6点半就会准时起床。我读博期间该做什么，什么时间要做什么我都有相应的计划，基本上每天都有计划。比如我早上都是6点半起来，下午会雷打不动运动一个小时。

一路走来靠着“自律、自信和不怕输”

北青报：这一路走过来最重要的是什么？

李明勇：我觉得有几点：一是自信，比如考研，如果我没有自信，可能压根就不会考；二是自律，成人要学会自己管理自己，尤其是安排好自己的时间；三是不怕输，要有一种锲而不舍的精神。

北青报：从一名保安到博士毕业成为高校老师，你觉得自己算是一个励志传奇吗？

李明勇：我不这样认为，我觉得每一个人定一个自己的目标，持之以恒地努力，都可以做到。很多人没做到就是没有坚持，只要坚持，可能这一次达不到，但总会慢慢接近目标。哪怕最后没有达到，但总是不断接近，我认为不断接近就是成功。

本组文/本报记者 李涛

实习生 张月朦 李素云

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