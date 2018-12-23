北京教育学院召开 “协同创新学校计划”展示交流大会

人民网北京12月23日电（记者 张雨）北京教育学院22日召开三年“协同创新学校计划”项目成果展示与交流大会。北京市教育委员会领导、北京教育学院领导，16个区和燕山地区的教委和区培训机构代表，部分协同创新学校计划项目负责人和项目校代表共计300余人参加了此次展示与交流大会，此次大会为第一期项目顺利结束画上圆满句号。

“协同创新学校计划”项目是北京教育学院面向北京乡村学校和城区普通学校开设的研修项目。该计划从培养学生核心素养的要求出发，围绕学校办学和教育教学中要解决的实际问题，开展市区校紧密联动的合作式研修。三年来，“协同创新学校计划”在培训模式、研究方式、工作机制方面均有所创新，促进了乡村学校和城区普通学校的发展。

研修模式创新：“把培训课堂建到学校”

自2016年计划启动以来，“协同创新学校计划”把培训搬到了学校的教学现场，极大地缓解了教师们的工学矛盾。同时，也让来自乡村学校和城区普通学校的教师们有机会参与市级优质培训，推动了基础教育优质均衡发展。

三年来，115个“协同创新学校计划”项目，涉及教师专业发展、学校课程建设、课程教学领导力提升、学科教学改进、学校整体改进、学生学习及学科素养培养、信息技术应用、综合实践课程开发与实施等八大类主题，共计培训学员4797名。

协同创新学校计划项目坚持教育专家“送教入校”，让培训教学关系从培训专家主训、学员受训转变为培训专家与学员平等合作开展研修与改进；学员研修方式从培训为主向转变为培训与研究、改进结合，研修场景也从传统培训教室转向了可移动、丰富多元的智慧教室、实训教室及实践基地和工作现场。

研究方式创新：行动研究助推项目实施

“协同创新学校计划”项目采用RLD（Research,Learning,Development）模式，即研修合作联盟模式。该模式强调围绕学校教育教学实践的重点、难点和热点问题。

北京教育学院依托境内外优质资源，积极引入“外脑”，引领教师更新教育理念。北京教育学院通过“教师专业发展国际研修工作坊”、“改变思维”等嵌入式国际化专题培训，以及开展加拿大、芬兰、挪威等国、中国香港、中国台湾等地的专家学术讲座，积极拓展一线教师的视野。

工作机制创新：“市区校”三级联动让研修效果最大化

“市区校”三级联动是“协同创新学校计划”项目实施的根本保障。作为市级层面，北京教育学院专家担任项目专家，全面负责项目设计、组织实施，发挥专家引领作用。作为区级层面，各区教师研修中心领导、师训部及各学科研修员对项目给予大力支持指导，充分发挥了“桥梁”的作用。作为学校层面，项目校领导高度重视和支持，校级领导需要担任学校项目负责人，带领全体教师积极参与项目研修活动。

实施成效显著：学校、教师、学生与培训者多方协同发展

据统计，第一期“协同创新学校计划”项目开展三年期间，115个协同创新项目共完成研究课例2851个，开展区域公开活动1138次；培训者及参训学员公开发表论文共计789篇，出版著作79部，获区级以上奖励2742项。多个主题的研究切中了基础教育教育教学改革的热点和难点问题，带动了学校、教师和学生多方的协同发展，实现了学校的持续改进。

优化学校整体工作，促进学校理念更新与教学质量提高。在三年协同研修中，教育专家送教入校不仅帮助学校深化了教育教学认识，提升了校长的概念能力，更在优化教学管理模式、课程体系、制度体系、培训体系等方面促进了学校整体工作的优化，进而促进了学校教学质量的提高。

扩展教师教育视野，提升教师教学与研究能力。“协同创新学校计划”也让教师得到了发展。项目校一线教师跟随北京教育学院专家，致力于更新理念、改进教学方式、提升研究能力。教师们开展理论学习，积累实践经验，对日常教学方式和方法的改进，无论是观念还是行为都从关注教师“教”逐步转变为关注学生“学”。

促进核心素养提升，实现学生的健康全面发展。“协同创新学校计划”项目的终极目标是促进学生的有效学习。在项目评估中，“学生发展”也是最为重要的一项评价指标。经过培训专家和学校教师们的不断努力，项目校学生的学习兴趣逐渐浓厚、学习方法得到改善、学习视野大幅拓展、在培养核心素养过程实现了全面发展。

培训者投入研究，在成就他人中实现自身发展。三年“协同创新学校计划”，北京教育学院十个二级学院和职能部门积极投入其中，学院教育培训专家在推动学校、教师和学生的协同发展的同时，积累了丰富的培训和教学实践经验，并通过课题研究，不断总结研修经验和发展规律，出版或发表了一系列高质量的研究成果。“协同创新学校计划”项目不是单纯的培训，也不是单纯的研究，而是基于研修的行动研究模式，为此它需要多学科理论的创新运用，需要加强对实践的研究和反思。在推动学校、教师和学生共同发展的同时，培训教师们也收获了自身的专业发展。

(责编：袁勃、刘军涛)