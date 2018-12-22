大数据：驱动未来教育的新引擎

今年4月，教育部正式发布《教育信息化2.0行动计划》，全面开启以大数据为重要载体的教育信息化发展升级新征程。从国内外教育形势来看，这项工程已经不再仅仅是“可做或不做”“可多做或少做”的选择题，而是“必须做”且“必须做好”的必答题。在这样的大背景下，如果不去主动迎接挑战，勇敢迎上时代风口，势必会被新技术浪潮所淘汰。

大数据在未来教育视域下对症下药、精准施策

从区域教育发展需求来看，大数据有很强的现实意义，将成为驱动未来教育发展的新引擎。

破综合改革之难。随着教育事业的持续发展，要想破解教育重点领域和关键环节的深层次难题，必须要确立系统思维，综合考虑各种因素，绝不能倚重主观感受和经验判断，而是要充分利用新的理念、技术和手段，推动改革决策的民主化、科学化。而大数据最擅长的就是关联分析，即从繁杂的交叉领域数据中寻求有意义的关联。无论是宏观的体制机制改革，还是微观的教育教学变革，都可以通过科学的数据分析寻找问题的症结所在，充分实现对症下药、精准施策。

解学校治理之困。大数据正在成为学校治理现代化的新途径。管理无序、效率不高，缺的就是技术支撑和现代技术的运用。大数据不仅可以运行和维护学校的各类人事信息、教育经费、办学条件和服务管理的数据，而且还可以对这些数据进行全方位整合、分析、研判，为学校科学管理提供数据支撑，从而进一步提升学校办学水平和办学效益。

助精准教学之力。质量是立教之本。利用大数据技术，我们能够全面、真实、动态地记录教育教学全过程，通过数据分析与应用，有力改变传统教育教学模式，使精准教学成为可能，即帮助学生更准确地认识自我、发展自我，从“模糊发展”转向“心中有数”；帮助教师更精准地了解学生、改进教学，从“经验主义”转向“数据主义”。

构建教育信息化“151”体系

强化顶层设计，构建教育信息化“151”体系。2017年10月，我们正式启动实施“151”工程，高位提升教育信息化整体水平，以大数据驱动教育现代化，构建全新的开放共享、良性互动的教育新生态。

“1”是建设一个教育大数据中心。坚持“区域联动、部门协同、分级建设、整体贯通”的原则，以数据汇聚共享和应用系统整合为重点，打造城乡共享的教育大数据服务平台。

“5”是构建五大教育数据应用体系。一是现代教育管理体系。强化数据治教治校，促进教育管理科学化、扁平化，不断提升教育决策和教育管理水平。二是教育评价体系。深化互联网和数据分析教育教学应用，推进科学化诊断、精准化教学和个性化学习。三是教与学应用体系。基于高速安全的信息网络系统、汇聚共享的资源体系和开放多样的网络化教学形式，实践探索智慧教学模式，促进教育均衡优质发展。四是教师发展管理体系。系统采集教师专业发展数据，建立电子档案，依据动态数据监管、指导教师专业成长，同时作为教师职务晋升、考核评价等的重要依据。五是未来教育生态体系。建设“未来教室——未来学校——未来学习社区”的终身教育服务体系，打造以学生为中心、符合未来教育理念、满足多样化学习需要的智慧教育新生态。

“1”是打造一个泛在网络环境支撑。适度超前实施信息化基础建设，有线和无线网络综合布线覆盖所有教育场所，形成未来教育网络支撑体系。

市县校三级联动，加快推进区域大数据中心建设。我们集聚全市教育信息化顶尖人才，组建了教育大数据中心攻关小组，多次到先进地区和国内大数据领域优质企业考察学习研发过程，寻求最佳方案。

横合纵联侧并，着力打造云端管理平台。全市1409所中小学校注册应用云阅卷，实现数据共享，服务学生达80万余人次，实现了学校日常化、区县一站化、全市云端化的考试阅卷管理服务体系。我们还研发了全国首个跨区域中小学云图书馆——温州市云图书馆，全市中小学加入比例达97%，资源总容量达到22.66TB，该经验入选首批全国基础教育信息化应用典型案例。

挖掘分析数据，构建区域教育质量评价体系。我们积极构建了由学生品德发展、学业水平、身心健康和学习生活幸福等4个维度18项指标的四维评价指标体系，近五年来深入挖掘分析大数据，相继开展9次市级层面的教育质量综合监测项目，积累了各类丰富的实证数据。形成了监测数据驱动教育教学改进良性循环圈，发挥大数据评价的引导、诊断、改进、激励等功能，以评价改革撬动区域教育质量提升。

线下线上并举，打造数字资源共享和教学应用平台。我们大力推进中小学创客教育“五个一”工程，全市已创建学校创客空间（基地）483个，开设400多门创客教育课程、600多个创客社团。

在大数据与教育教学融合升级上求取新突破

未来已来，大势已至，各行各业都将发生重大变革，只有在硬件和软件、理论和实践上不断更新升级，才能真正迎接挑战、引领未来。

在解决技术层面问题上求取新突破。大数据的应用升级是一个系统工程、复杂工程，要让大数据系统真正发挥效能，必须先在技术层面上予以更新完善。

在不断增强大数据系统功能上求取新突破。教育大数据的发展以破解当前教育面临的实际问题为导向，其系统功能也必须随着实际应用而升级。比如构建教育科学决策支持服务系统和个性化学习服务系统，真正能实现随时随地学习、主动高效反馈。

在大数据与教育教学融合升级上求取新突破。强化大数据在个性化评价方面的作用，更加关注学生的学习效果、品格培养、综合素质，重点加强大数据在课堂上的应用，鼓励教师探索基于大数据的学科教学新方法、新思路，更好地发挥数据技术的优势，提高课堂教学质量。

（作者系温州市教育局党委书记、局长郑建海）

(责编：李依环、熊旭)