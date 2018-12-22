我国研究生招生规模40年增加74倍

12月22日，2019年全国硕士研究生招生考试正式开考。据中国教育在线近日发布的《2019年全国研究生招生调查报告》显示，全国硕士研究生报名人数强势增长，2019年达到290万人，较上一年激增52万人，增幅达到21.8%，成为近十余年增幅最大的一年，也创下改革开放40年以来的最高纪录。

1978年研究生招生数量仅有10708人，到2017年研究生招收806103人，增加了大约74倍，目前在学研究生数量达到264万人。从1981年到2017年，我国授予硕士、博士学位超过800万个，近10年我国研究生教育进入高速发展阶段，学位授予量占总量近八成。

2017年初，《学位与研究生教育发展“十三五”规划》提出学位与研究生教育发展的目标之一是，到2020年，“保持研究生培养规模适度增长，千人注册研究生数达到2人，在学研究生总规模达到290万人”。这意味着，未来几年研究生招生规模将继续扩大。随着各高校开展大规模学科布局调整，同时把研究生教育作为推进“双一流”建设的重要抓手之一，研究生教育内涵式发展转型将进一步加快，实现有质量的快速发展。

在报名和招生人数持续上涨的同时，研究生培养类型也在悄然变化，2017年专业型研究生首次超过学术型研究生，成为研究生教育主体，这也反映了社会对应用型高层次人才的迫切需求。（记者 刘博智）

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