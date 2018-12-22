2019年考研清华大学考点顺利开考 多管齐下护航考试安全

人民网北京12月22日电 （记者 林露）2019年全国硕士研究生招生考试初试今天开考。记者从清华大学党委宣传部获悉，本次招考中共有1.7万余名考生报考清华大学硕士研究生。

据了解，清华大学设置考点考场393个，数量居北京市各考点之冠。共有9000余名考生在清华大学考点参加考试，其余考生分别在京外464个考点参加考试。

为保障考试顺利进行，考前，清华大学严格按照教育部规定强化考务规范，认真做好监考人员的相关培训，严格做到全员时间统一、标准统一、监考程序统一、内容统一、指令统一、监考设备统一等，同时协同校内各院系及相关部门充分沟通、协调，针对考试期间的校内交通、饮食等各方面进行了安排和部署。

多管齐下保障安全

硕士研究生招生考试是国家选拔人才的重要途径，考试安全是实现科学择选优秀和教育公平的重要基础和保障。为保障考试安全，清华大学考点采取多种措施。

一方面，学校改进工作流程，加强保密和安全监督。清华大学研究生招生、保密管理、纪检监察、安全保卫等部门协同配合，在试卷印制、运输等环节加强合作，全方位全过程保证考试安全。

另一方面，学校加装监控设施，无死角全程监控。考场及考务值班室均装有电子监控设备，考试期间，考场视频监控系统对各考场进行全程录像，视频监考员实时监控考场情况，监督考试过程规范有序进行。

为贯彻“综合整治考试环境，切实保障公正公平”的工作要求，清华大学根据教育部和北京教育考试院的部署，进一步严肃考场纪律、加大防范力度，全面构建严密的考试安全体系，全力保障考试安全。

学校严禁考生及监考人员携带手机等通讯工具进入考场，充分利用无线信号屏蔽仪、身份证鉴别仪等设备，对高科技作弊、替考舞弊等违规违法行为进行防范和筛查。现场核查身份，对准考证件与本人身份有疑问的考生采集照片，进一步杜绝作弊行为的发生。

同时，学校还加强对监考人员的培训工作，要求其严格执行监考工作程序，如实记录考试情况，集中精力、忠于职守。研究生招生办公室还设立了举报电话，以加强对硕士研究生招生考试的监督与管理。

多措并举方便考生及陪同人员

考试期间，清华大学在校内、外交通、住宿、饮食、休息等各方面进行了细致的安排。

为保证考生顺利参加考试，清华大学通过研究生院的网站和微信公众号发布了考点公告，制作考场考区分布地图以及绿色交通出行提醒，并加开校园公交车，为考生及陪同人员提供便利。

考试期间，听涛园、观畴园、清芬园、清青永和、澜园餐厅等均对考生开放，考生可持准考证购买临时餐卡就餐或现金支付。 此外，清华大学校内近春园、甲所、服务楼等客房资源对考生开放。考生以及陪同人员可在综合体育馆休息。

清华大学坚持以人为本，将为考生提供周到的服务，营造严肃、认真、有序、和谐的考试环境。

(责编：岳弘彬、曹昆)