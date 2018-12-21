北京安全上学路民意数据报告发布 占道停车问题最为突出

人民网北京12月21日电 （记者 郝孟佳）昨日，《2018路见·北京安全上学路民意数据报告》在京发布。报告显示，北京市各区上学路安全性指数由高至底依次为：西城区、大兴区、东城区、朝阳区、海淀区、昌平区、丰台区。

《报告》通过构建占道停车、过马路（红绿灯、斑马线天桥地道等） 、步行空间（人行道环境）与设施（照明、监控减速带等）四个维度，整合并解析民意数据，形成北京市各行政区上学路安全性指数的综合排名。

“这份报告是继今年9月发布的《北京五环内学生上路安全风险分析和实地调研》的补充研究，我们希望发动居民 ，进一步明确并归纳孩子们上下学实际遇到的安全问题”。宇恒可持续交通研究中心副主任姜洋表示，希望通过这份民意报告，引起社会对孩子上学路安全的关注，营造‘安全上学路’ 。

据了解，该《报告》通过邀请居民参加“安全上学路提案征集”活动，在北京共征集提案1722份，涉及占道停车、过马路、步行空间和设施四大议题，覆盖北京除平谷外的15个行政区 。其中， 占道停车问题最为突出，过街问题其次。

“本次排名基于微观的、自下而上采集居民提案，与宏观的、自上而下的大数据分析相比有很多差异”。宇恒可持续交通研究中心规划师费晨仪表示，“居民反馈的占道停车、缺乏照明与监控以及辆超速的情况，是对上学路大数据分析的很好补充，这些现状难以从开源数据渠道获取。”

《报告》也根据民意数，罗列了北京存在不安全上学环境的重点路段和校。据悉，该《报告》将被递交给相关部门，以推动中小学生安全的上学环境， 促进改变的发生 。

“这种自下而上的方式集中且真实反映了居民诉求”。姜洋建议，相关部门可以重点从基本设施保障、过街保障、校门周边无车化、鼓励绿色出行以及完善步环境等五个方面入手，保障中小学生的上下学安全。

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