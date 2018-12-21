2018“马云乡村教育人才计划”终评落幕

人民网北京12月21日电 （记者 郝孟佳）据马云公益基金会消息，在下月的“腊八节”（2019年1月13日），马云将在三亚为获奖教师和校长举行颁奖典礼，并于当天揭晓获奖名单。100名获奖教师每人将获得共计10万元现金资助和专业能力提升培训，20位获奖校长每人将获得总计50万元的支持。这也是马云宣布传承计划后，首次在三亚为获奖的乡村教师和校长举办颁奖典礼。

成都、西安、长沙、杭州、重庆，辗转五个城市，历时近两个月，在76位评委、35位培训讲师和22名观察员的共同参与下，2018“马云乡村教育人才计划”终评于近日落下帷幕。

马云乡村教育人才计划包括马云乡村教师奖、马云乡村校长计划和马云乡村师范生计划。今年自3月20日起，该计划开始面向全国832个集中连片特困地区县、国家级扶贫县及浙江省相对贫困县的一线乡村教师、校长和签约服务于规定地区义务教育乡村学校的、全日制普通高校师范类专业应届本科毕业生开始接受申报，截止5月20日24时，共收到有效申报材料3853份，其中马云乡村教师计划1892份，马云乡村校长计划221份，马云乡村师范生计划1740份。

终评期间，每位提名者均需经历三个环节的考验，即自我展示、评委提问和组员提问。终评评委由教育、媒体、公益、商业背景以及往届的获奖教师、校长的代表组成，其中教育及公益机构、企业40人、历届获奖校长和教师15人、合作媒体代表11人、教育部门10人。

据了解，本届马云乡村教育人才计划终评首次采用了培训与评选相结合的方式：前三天培训，最后一天终评。专业培训也不再局限于获奖者，扩大范围，让所有获得提名的教师、校长和师范生也均有机会获得专业的提升。培训中，有35位专业讲师共计进行了66次授课。

此外，本次终评首次加入了观察员的角色，由师范院校在校生和年轻乡村教师担任，负责观察记录提名者培训和终评的情况。

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