《中国高等教育舆情报告（2018）》出炉 大学生就业话题热度居高不下

人民网北京12月21日电 （记者 郝孟佳）近日，由中国传媒大学高教传播与舆情监测研究中心（以下简称研究中心）研制，中国传媒大学协同创新中心副主任王保华教授担任主编的《中国高等教育舆情报告(2018)》由高等教育出版社出版。该书是继2015年、2016年、2017年之后的第四次出版，对2017年中国高等教育舆情发展进行了全景式扫描。

根据监测数据及影响力分析，研究中心筛选出2017年度高等教育舆情十大热点事件，分别为：考研热：200万人报名考研，中国学者107篇论文被撤，清华教授颜宁跳槽普林斯顿，北京电影学院性侵事件，马里兰大学中国留学生毕业演讲，武汉发布“百万大学生留汉”新政，再议寒门贵子，浙大“网红论文”新规，“双一流”大学名单公布，高校教师职称评审权下放。

在大学生、就业、科学研究、人才培养等14个专题中，超过1/5的舆情信息聚焦于大学生就业（占比21.8%），该专题已经连续两年在14个专题舆情数量中排名首位，连续四年处于专题数据量前两位。2017年2月教育部公布了最新修订的《普通高等学校学生管理规定》（以下简称《规定》），新《规定》提出多项鼓励性措施，包括新生可以申请保留入学资格开展创新创业实践等，为想要创业的在校大学生提供了制度保障；2017年武汉、长沙、西安等二线城市纷纷推出面向大学毕业生的人才引进计划，从落户到买房，优惠力度空前，吸引了大量媒体及网友关注，不断推高大学生就业相关话题的热度。

研究发现，2017年度高教舆情十大热点事件的首曝媒体以网络媒体为主，所占比例已至90%。其中，政府机构官方网站独揽了20%的热点事件首发；社交媒体则是官方渠道之外重要的信息来源，年度十大热点事件中60%的话题来自社交媒体的爆料。

纵观全年高教领域热点事件的爆发及传播渠道来看，微博、微信、知乎等社交媒体依然是舆情“发酵”的主“战场”。网友对涉及高等教育公平、高等教育质量、学术诚信、师德师风等热点事件分外关注，社交媒体上的相关讨论瞬间扩散，许多热点事件传播以“十万+”、甚至“千万+”为单位。但社交媒体的舆情信息传播存在传播内容碎片化、情绪多而事实少、观点片面绝对化等问题。与此同时，传统媒体以深度报道、系列报道、新闻评论等方式，尽可能全面翔实、多角度地加以引导，发挥了社会舆论“压舱石”的作用。

据了解，本书分为理论部分、总报告、专题报告、热点事件评论四部分。其中，热点事件评论部分为本年度首次推出，充分发挥了研究中心的舆论引导功能。

本系列报告中的《中国高等教育舆情报告(2017)》荣获中国社会科学评价研究院2018年中国智库学术成果“优秀报告奖”。

(责编：郝孟佳、熊旭)