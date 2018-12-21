青岛中小学将配备“首席信息官”

日前，《青岛市“互联网+教育”行动计划（2016—2018年）》评估报告和《青岛市教育信息化2.0行动计划》发布。《2.0行动计划》提出：2019年开始推行中小学教育首席信息官制度，到2020年遴选100名“首席信息官”。

青岛规定，教育首席信息官需熟知国家有关教育信息化和网络安全方面的政策形势、法律法规，从事教育信息化工作3年以上并具有中级（含）以上专业技术职业资格；负责统筹教育信息化的规划、建设、应用和管理；推进教育信息化与教育教学管理的融合创新发展；掌握教育信息化装备最新发展动态，推广使用信息化新技术、新设备；开展信息化人才培养，组织参与教育信息化培训；全面掌控教育网络舆情和信息安全等工作。

教育首席信息官由学校主要负责人授权，作为本单位教育信息化主管、专家、顾问。青岛市教育局表示，推行这项制度，有利于提升市域内教育信息化水平，增强竞争力，有利于信息化工作者履行职责，发挥专长，为全市教育信息化改革发展作出新贡献。

此外，青岛提出，到2022年，实现全市教育信息化发展位居全国教育信息化领先水平；打造一流信息化基础设施环境、一流数字化学习资源、一流信息化队伍、一流“互联网+教育”大平台、一流信息化管理运行机制、一流人才培养模式，构筑“一带一路”教育信息化“国际中心港”和中国教育信息化区域发展的智库策源地。（记者 孙军）

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