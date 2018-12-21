史上报名人数最多 290万人周六迎考研大战

12月22日，2019年全国硕士研究生招生考试将开考。在大考拉开序幕之前，考研就已频频登上热搜榜单，有调查显示，今年考研报名人数已经达到历史上从未达到的290万人，往届生报名人数占比上升较快，考生读研首要动机依然是要提高就业竞争力。

290万人报考 10余年增幅最大

根据12月20日中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》（以下简称“报告”），全国硕士研究生报名人数强势增长，2019年报名人数达到290万人，较上一年激增52万人，增幅达到21.8%，成为近10余年增幅最大的一年，也创下改革开放40年来最高纪录。

报告显示，近年来，硕士研究生报名人数呈现快速上升趋势。具体到各省的报名人数，河南、江西、河北增幅较大，分别达到25.6%、24.8%、22.1%。在今年的考研报名人数构成中，往届生占比上升较快，逐渐接近半数，成为考生中的重要组成部分。

来自山东某高校园林专业的学生刘晓萌（化名）正在“二战”备考中，第一次考研时，自己准备得不够充分，没有考上理想的学校。“之后我也去找工作了，但发现理想的工作首先学历要求研究生以上，或者本科加多年的经历。我不能因为学历失去理想工作的机会，所以还想再争取一下，再来一年”。

研究生招生人数增幅达到近10年最高

纵观改革开放40年，2018年也是恢复研究生教育40年。1978年我国招收第一批研究生，研究生招生数量仅有10708人，到2017年研究生招收806103人，增加了大约74倍。

报告显示，2017年将非全日制纳入统考后，研究生招生数量大幅增加，硕士研究生招生数量从59万人增长至72万人，博士招生从7.7万人，增长至8.4万人。2007年以来，硕士、博士研究生招生每年的增长率大多维持在4%左右，而在2017年硕士研究生增幅扩大至22%，博士研究生增幅扩大至8.5%。

而在“双一流”建设启动后，不少著名大学在稳定甚至缩减本科培养规模的同时，大幅扩张研究生教育。报告统计显示，从一流大学公布的2019年招生计划看，42所一流大学建设高校中有28所高校大幅增加招生计划。例如，复旦大学从2017年开始增加招生计划800人， 2018年招生计划与2017年基本持平，在2019年招生计划数又增加700人，达到6300人。

从学科来看，教育学、管理学、工学的招生增幅最大。报告指出，教育学、工学、管理学在2017年大幅增加，分别达到5.4万、25万、11.6万人，较上一年增幅达到70%、27%、61%。

尽管近几年高校纷纷进行研究生扩招。但对于普通考生来说，竞争压力有增无减，其中影响较大的就是高校中接收推免生比例的提高。

报告统计显示，对于“双一流”建设高校而言，近年来部分高校接收推免生比例已经超过半数。例如，浙江大学2019年接收推免生占比达54%；北京大学2019年粒子物理与原子核物理、保险硕士、统计学等专业只招收推免生，推免比例达到100%；复旦大学固体力学、一般力学与力学基础专业推免比例达到100%。

就业依然是读研首要动机

“现在很多人说大学生考研是为了不想工作，其实我觉得大家都是为了工作而考研的。我就是因为现在的工作不是我想要的，所以选择提升学历然后工作。”陆颖（化名）是河北省某高校计算机系的毕业生，如今正在准备“二战”的她这样告诉中国青年报·中青在线记者。

报告指出，根据考研动机调查显示，就业压力大、提高就业竞争力为首要动机，占比36%；其次是继续深造，提高学术研究能力，占比21%；第三是为了获得学历、学位证书，占比17%。

而在对于考研回报预期的调查上，对于读研之后是否可以达成预期目标，68%的考生认为有一定帮助，但不能保证实现，仅有31%的人认为可以实现预期目标。

(责编：郭凯奇(实习生)、熊旭)