乱象之下的法国留学选择：去还是不去？

原标题：去还是不去？

胡启元是一个充满浪漫情怀又不断激励自己进取的姑娘。她坚信，出国留学不是为了“镀金”，更不是盲目崇拜，而是为了能够更好地了解世界。这是她（右）在法国参加课程时和同学在一起。（照片由作者提供）

法国近期对高等教育进行了大幅度改革，其结果是在法国公立大学就读的欧盟之外国家的学生注册费大幅上涨。

一波未平 一波又起

2018年11月19日，我从学校图书馆回到宿舍，准备尽快完成工作量很大的法国交换生预签证手续。可是刚连上法国高等教育署的官方网站，就发现页面加载变得十分缓慢。系统明明提醒可以进入下一步程序，但是我无论如何都无法打开网站查看详细信息。“糟糕了，难道是网速问题？”我不断刷新页面，重启电脑，但依然无效。

隔日清早醒来，我再次迫不及待地打开法国高等教育署的官方网站页面，这次很顺利地进入账号；同时，首页原先的文字已被醒目的蓝色法文更替：从2019年9月开始，法国针对非欧盟国学生公立大学注册费本科变为2770欧元；硕士博士注册费上涨为3770欧元。

对于计划近期赴法的学子而言，这算得上是一个伤心时刻。

几乎就在同时，法国的“黄马甲运动”也开始逐步升级，但是还没有闹到为世人瞩目的程度。此前，法国的本、硕、博注册费不过几百欧元啊。注册费涨价的消息传开后，迅速在所有即将赴法的学生群体中吵翻了天。一夜之间，我所在的留法群里有关涨学费的讨论铺天盖地，法国的公共媒体则开始谴责这则新政。

去法国 就要接受那种“独特”

在确定去法国留学的第一天，我就被同学提醒过：那可是一个“浪漫且慵懒、热爱革命、憎恶改革”的国度。我起先并没有意识到这一点，直到经历了非常非常漫长的签证材料准备和邮件往来过程，以及用时半个月之久才完成的住宿证明手续，我才终于理解并开始尝试适应这种慢条斯理的办事方式。

其实法国这场教育改革的本意，是让“几乎免学费”不再成为留学法国的主要理由；而是希望学生出于对优质高等教育质量的尊重而选择到法国留学。此次新政策中也提出，一些额外收入将被用于增加奖学金和费用减免名额。

那一下子涨了这么多，还去吗？就我个人而言，法国依然值得向往。法国高等教育历来秉承高质量教育思维。哪怕只是在短暂的一个学期内，也可以感受到所谓的法式教育深厚的历史文化积淀。今年上半年，我参加了法国里昂商学院的交流项目，就已经感觉收获挺多的，课堂上周围的法国同学都来自巴黎高校的律政和金融专业。我的课程项目合作伙伴Valen先毕业于巴黎二大的法律专业，再进入商学院学习，而且有丰富的实习经历。他还担任了我们组的协调官，游刃有余地推动所有项目的进程。课余时间我们可以毫无障碍地讨论历史、哲学和音乐等话题。

法国里昂商学院亚洲校区负责招生的Olivia老师向我们介绍：“法国高等教育有两条线，分别是综合大学（Université）和‘大学校’（Grande école）。”前者承担大众的高等教育工作，高中生通过会考后，直接申请便可升入综合大学；而“大学校”的定位是培养军事、政治、科技与工商管理等精英人才，学生只有通过严格考试和选拔才能进入。以上的这些经历和认知都促使我想去法国留学。

陈飞现在就读于巴黎三大。我们是在一次学术沙龙上认识的。他在社交网络上转发了同学们自发进行抗议的视频，并表示周围的朋友都非常抗拒此次涨价。他对我说，“其实这项新政刚出来的时候，全法并无多大反应。因为留学生手中没有选票，利益自然没有保障。但学生不应为政府的教育资金问题买单。学费涨10倍并不能显著改善教育质量。我们好几个留学生群里也都在讨论这项政策，却已经被反对声淹没。”

陈飞已在法留学将近两年，所以对法国政府现状也表示理解：“现在法国政府财政困难，才不得不放弃了早先的一些教育理念。”“好在我已经把今年的注册费提前交了。”陈飞发来一个捂脸笑的表情。因为临近毕业，所以2019年开始的留学新政不会影响到他的学习生涯。但是，对于刚开始和即将前往法国的留学生来说，这会成为一个不得不考虑的问题。

认真学习 保持理性观望

来自法国高等教育署的数据显示，目前，每年有超过11000名中国学生选择赴法留学。

宋儒是我在一门选修课上的同班同学，也计划明年下半年前往法国读书。我们二人境遇相近，于是近来经常交流。当初她选择法国留学的主要原因也非常简单：学费低廉。过去法国公立大学除了收一点注册费外，其他所有都是免费。

收费新政的消息一公布出来，她就主动打电话向我抱怨：“巴黎房租就很贵啊，注册费再涨上去，以后要为生计发愁了。当然，新政鼓励我们认真学习拿奖学金。也不赖！”

学费上涨引发的反响不断发酵。12月11日，法国费加罗日报和自由南方报等多家媒体都在官方网站上刊登了消息：法国多地高中生和大学生集会，罢课封校，游行抗议政府新规中的高中会考改革和上涨外国留学生注册费。这一天被媒体称作“黑色星期二”。

不过，罢课集会和“黄马甲”这样的游行也可以理解为当地的一种文化现象。当地的每次游行都要申请，经由审批同意、进行备案之后才可以进行，这样一来，大部分游行并不是想象中的杂乱无章。我最近不断这样开导自己。

2019年元旦过后，我就要去法国留学了。已经持续许多周的“黄马甲”风波仍未平息，而且已经激烈到很难不让家人担心学子安全的程度。针对外国学生的注册费涨价风波也没有平息，但这并不会影响我去法国读书的意愿。我也希望遇到的法国人还是那么浪漫，游行的时候卖力游行，工作的时候好好工作。当然，任何时候也都要有安全意识，近期还是不去凑热闹，避开人群过于集中的地方，安全第一。

昨天深夜，我在朋友圈写道；“今天我们经历的也是法国历史的一部分。感到像过山车一样跌宕起伏。痛并快乐着，打点行囊，准备出发！”

（2018年12月13日写于华东师范大学校园）

(责编：郝孟佳、熊旭)