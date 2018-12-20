原标题：2019年艺考季大幕开启 浙江美术高考生破两万

美术生们正在训练人像素描。

截至昨天，全国20多个省份和直辖市结束了美术联考。上周末，浙江省2.16万美术生参加了全省美术联考，比去年增加了2300人。参考人数增加，意味着竞争越加激烈残酷。而对艺考生们来说，他们的高考冲刺之路才刚刚开始。接下来，迎接他们的，是比联考难度更大的各大院校的校考。

虽然，今年的全省联考已经够难了。

最近几天，吐槽联考难的段子在网上很是风靡。全国几十万美术高考生集体哀叹“凉凉”：今年的考试，又变难了！

联考校考难度都在增加

美术高考竞争更加激烈

今年已经结束的各省联考，考题呈现出多样性的特点，各地考生都在网上吐槽今年要“凉凉”，段子频出。

素描考试中，最难的肯定是人像素描，因此大部分画室在培训美术生的时候，都会进行大量的人物画训练。结果，让人始料不及的是，今年不少省份却转而考画石膏像。

色彩考试，以往大部分省份都会考静物画，比较常见的是在桌子上铺张衬布，上面放一堆瓶瓶罐罐和各式水果。但是，就算是常规的静物画，今年也有省份的考题“玩”出了新花样。

比如河南省的色彩考题，被网友誉为“有处女座强迫症的风范”：桌子上的瓶瓶罐罐和水果等都码得整整齐齐，而那张衬布还是被卷起来的。这样一来，绘画的难度就增加了不少。

浙江省的色彩考试大纲里，除了静物画，还有风景画的要求。今年浙江的考题，就是要求画一张“阳光下的古镇老街”，这又比静物画难了一个高度。

速写考试可能是联考中最有趣也最富挑战的环节，考试时间仅有30分钟，考生要在这么短的时间内画出命题作品，难度堪比高考作文。

例如，天津今年的考题是：两个少先队员搀扶老人（在公交车上的场景默写）。天津考生哀叹：要求30分钟画3个人，根本来不及啊！

然而浙江的速写考题更进一步，给出的照片是一位青年推着轮椅，背景中还有很多人。要求根据图片，画一张以青年志愿者服务社会为主题的场景速写，而且要有两个或两个以上的人物动态速写。

山东省的速写考题是：持画板的男青年速写动态一幅；花样滑冰女青年的速写动态一幅。两幅独立的人物速写，让很多只练了很久人物组合速写的考生哭晕在考场。

联考尚且如此，接下来专业要求更高的校考就更让考生颤抖了。从联考这个态势，今年校考恐怕还会难上加难。

例如，往年四川美术学院出过羽毛球的考题。中国美术学院曾经以自行车、不锈钢水壶、雨靴、雨伞等角度刁钻的考题让考生崩溃。中央美术学院的考试更天马行空，鲍勃·迪伦的歌曲《在风中飘摇》、转基因鱼等都进过考题。

“这几年艺考生人数在增多，所以即便是联考，考试题目也会花样百出，让人出其不意，艺考的难度在提升。”

杭州汇海画室的色彩老师易平丹告诉钱报记者，“例如色彩、素描考试的范围在扩大，以前可能都是画静物，现在风景和彩头题目也会出现，素描考试还会增加头像默写等等。而且，各大美院校考的难度，只会更高。像国美、央美这些顶级的美院，考试题目非常灵活，考察的是学生的综合能力，仅仅会画一种画是应付不来的。但是，总的来说评分标准和画面效果和往年是相似的。”

画室搬家了

记者走访富阳的新画室

今年，中国美术学院象山校区所在的转塘地区众多的美术高考培训画室，大部分都搬迁到了富阳。不仅是中小画室，有些老牌大画室，例如吴越、白塔岭、之江等，都把重心往富阳转移了。

画室搬家了，艺考生们有什么感受？记者近日走访搬迁到富阳的画室，在320国道靠近杭州野生动物世界两旁，艺考大军正在改变当地的风景。曾经，整个杭州转塘遍地都是画室，每年容纳数万名艺考生，催生了周边围绕艺考的产业链，转塘农民都当起人体模特。现在，随着许多画室搬迁，艺考的氛围在富阳的320国道边上聚集起来了。走在国道附近，就能看到沿路有不少艺考培训学校的宣传材料。

从转塘到富阳，不少画室进行了场地、硬件升级。例如汇海画室，是今年搬到富阳的众多画室之一，在富阳圣泓园租下一整栋高楼。整个圣泓园里有不少艺术培训学校，汇海画室的隔壁楼里就传来了音乐考生的歌声。

画室所在的3号楼，每一层都有不同的教学内容。每个教室顶上都挂着一排排历届艺考状元的名字，优秀的学生作品也会展示出来，以此激励学生。

虽然学生们都是2019级，但也按照地区和所要报考的院校种类划分成不同的班级。在各大画室里，都有“联考班”、“校考班”和“美院班”的区分。联考班的学生只参加各省联考，他们的升学目标是本省院校的艺术专业。校考班会向外省的985、211综合类大学的艺术专业发起冲击，这些院校大多有学校自己的招生考试。

而在“美院班”的则是专业要求最高的一群学生，因为他们的目标是各大美术院校。在“美院班”的楼层，钱报记者看到了真人模特，这是联考班的学生没有的课程内容。

“去年我参观过转塘的老画室，觉得新画室的条件更好。”来自湖北一名考生告诉记者，“现在的宿舍跟宾馆似的，每个房间都有洗衣机。”

不过，也有同学更偏爱转塘。一位来自温岭的男生包磊今年四月就来杭州备考，那时画室还在转塘。他就表示十分怀念转塘的氛围，“那里还有个篮球场，画累了可以玩玩。不过，学校在山脚下，夏天蚊子比较多。”

有人一天画12小时

来杭州4个月没逛过西湖

刘欣玥是宜昌市三峡艺术高中的学生。这所学校是湖北省唯一的以音乐、美术教育为特色的全日制高中，有在校生600多人。和刘欣玥一起来杭州备考的湖北考生，一共有8人。

艺考生通常要在远离家乡的画室里培训大半年。刘欣玥和她的同学们今年8月来杭州集训，一直要到明年二三月份各大院校校考结束为止。对他们来说，这一年的中秋、国庆、圣诞、元旦和春节都要在杭州度过。

在画室集训的日子，日程被排得满满的。上午7点起床，8点到11点半上色彩课，下午2点到5点速写课，晚上6点半开始是写生课，接着晚自习一直到12点。

“其实画画并不辛苦，杭州的老师专业素养都很厉害。在这里，想家才是最大的苦恼。”刘欣玥说，“前几天外婆过世，妈妈没有第一时间告诉我，不让我回去，就是怕影响我学习。”

刘欣玥在成绩比较优秀的“美院班”，她的目标，是考取中国传媒大学的影视设计专业或者北京电影学院的摄影专业。

刘欣玥说：“联考班和校考班可能每天都在画同样的东西，比较枯燥。但是美院班除了绘画基础，还会学更多有趣的东西。上周就上了一周的人体课，老师请了两个裸模来给我们上课。有时候还会外出写生，去了敬老院、菜市场、超市、地铁站，进行速写和写生的训练。”

尽管去了那么多地方，4个月来却一次都没有进过杭州市区。“老师不让去，怕我们分心。”刘欣玥笑道，“还好我去年来踩点的时候去过中国美院，看了一眼西湖啦！”（记者 郑琳）

(责编：郝孟佳、熊旭)