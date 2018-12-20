杭州科学老师都傻了 全班95%孩子竟不认识白蜡烛

原标题：全班95%孩子竟不认识白蜡烛

过去十分常见的停电应急必需品白蜡烛，对现在很多孩子来说就是稀罕物。

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孙老师在杭州一所热门公办小学教科学，有20年的教龄，这周竟然被一个三年级小朋友问傻了！

当天，她上的是实验课，因为要研究材料的沉浮，所以给班里每个小组发了一根白蜡烛，让学生们把蜡烛放在水里，观察蜡烛的浮沉。实验做到一半，有个学生跑到她身边，拿着蜡烛偷偷问：“老师，这个是什么？”

后来给另一个班上课，孙老师留了个心眼，实验前就指着蜡烛问全班：“有没有人知道这是什么？”第一个举手的同学说是塑料条，第二个同学倒是答对了，但根据举手情况，她发现班里95%的同学不认识白蜡烛。

让孙老师哭笑不得的是，即使告诉学生“这是蜡烛”，仍有孩子在实验报告里写“蜡烛是塑料做的”。也就是说，这些孩子根本没明白蜡烛是用什么做的，用途是什么？

三年级快10岁的小朋友，居然不知蜡烛是何物，到底是因为现在的孩子无知，还是课本OUT了？这个问题让孙老师思考了许久。

毕竟，在现在的生活中，除了蛋糕上五颜六色又细又长的生日蜡烛，能用到这种白蜡烛的地方微乎其微。

“以前上课也会用到蜡烛，所以一直理所当然地认为学生都认识。直到那个学生偷偷来问，我才意识到这是个问题。”孙老师说。

生产队、台式电脑……

孩子们对这些词也很陌生

孙老师的遭遇，杭城许多老师都经历过，小学还好些，毕竟学的内容比较简单。初中老师对此感触特别深。

“农村或者农场里的水稻田，水稻都是一行一列种得非常整齐，为什么？”

“青菜的每一瓣都不是重合在一起的，而是彼此交错形成叶镶嵌的结构，为什么？”

这是杭州惠兴中学科学老师吕志杰上生物课时提的问题，底下学生的回答很整齐——“不知道，没见到过，想象不出来。”

杭州观成中学科学老师李学明记得曾有一道考题，大意是问：“小麦和水稻的叶子，到底是平行脉，还是网状脉？”结果把好多学霸都难住了，因为城市的学生从来没有见过小麦、水稻的叶子长什么样子。

不止科学，钱报记者的同事昨天也在吐槽女儿的数学作业，有道应用题里有“生产队”这个词，女儿看了半天，说读不懂题，不知道“生产队”是什么意思。另一位同事家的二年级小学生，也曾经拿过一道应用题问妈妈：“笔记本电脑我知道，可台式电脑是什么东西？”

老师讲台上划根火柴

胆小的女生逃到了教室外

有老师认为，造成小学生不认识白蜡烛，看不懂“生产队”的原因，是因为现在课本里、考题中，许多看似生活化的东西，实际上却脱离了当今学生的生活，直接把学生搞懵了。

在孙老师印象中，十年前和现在，人们的生活环境变化很大，但是教学用具、课本内容却没啥变化。所以，许多在她看来是常见的教具，对现在的学生来说却非常陌生。

“现在城市的孩子和十年前不一样，他们会看说明书，会玩乐高，但却不认识蜡烛、火柴，不会裁纸，也不认识植物和农作物，因为生活中见不到或用不着。”孙老师感慨。

最典型的就是划火柴点燃酒精灯，跟十年前不同，现在的学生很多都没见过火柴，一看忽然冒出火焰，全班都吓坏了。“我当时演示划火柴，旁边同学吓得直接跑到教室外面。”孙老师无奈地说，“很多学生都不敢点，怕被烫伤，胆大些的男生点火柴，女孩能躲到几米开外。”

惠兴中学的吕老师也认为，确实有少部分科学的课本内容比较陈旧，已经被现代生活淘汰了，但却一直没有更换，会对学生的认知产生一定干扰。

“比如挂点滴的瓶子，以前都是玻璃的，现在改用软塑料袋，点滴液滴下来的原理发生了变化。再拿老的问题去考察，意义就不大了。”吕老师举例说，“还有就是家庭电路，现在都用空气开关和电子式电能表，但我们的教材中依然是闸刀开关和机械式电能表。”

采荷中学科学老师施彬彬说，课本中常出现这种“过时”的内容，学生们往往一头雾水。“比如讲到大气压，会以农村的抽水井为例。讲到杠杆，就会提到以前市场里用的杆秤。但在日常生活中，尤其在城市里，这些东西都很少见了。”他说。

也有老师认为

现在的学生缺乏生活常识

在采访中，也有老师认为，板子不能只打到课本“过时”上。造成现在这种不对称现象，学生生活经验不足、阅历不丰富也是重要原因。很多孩子的生活由父母一手包办，缺乏常识。

吕老师举了一个例子，吃水煮蛋时，如果鸡蛋刚从滚烫的水里拿出来，壳是很难剥的。“让学生解释这个现象，80%的学生都说不知道，家里平时都是长辈剥好吃现成的。”

讲解大气压强时，吕老师举例，吃螺蛳都要将尾部剪掉才更容易把肉吸出来。有些同学就非常不解，组团来问：“老师，吃螺蛳不是用牙签的吗？为什么要吸啊？”

杭州留下小学的科学老师仰毅明告诉钱报记者，之前班里有许多学生，被父母保护得太好，任何锋利的东西都不让碰，更不要提动手操作。六年级学习“工具与机械”单元，要求孩子们将教室橱柜上的螺丝拧下来，结果很多孩子还是人生第一次碰螺丝刀。

没有生活阅历，课本上的知识点就无法活学，只能靠死记硬背。从长远来看，这是不可能学好科学这门学科的。

杭州行知小学科学老师虞小东认为，小学科学以普适性科学知识为主，讲的都是基础科学知识，内容大多不会过时，无非只是因为社会在进步，举例要与时俱进，联系更多新的事物，更接近学生生活。虞老师说，有些具有年代感的事物的确会超出学生的认知，与生活脱节，“由于社会进步，技术发展，新事物不断进入学生生活。以前讲光能、热能，通常会用到蜡烛和灯泡，但现在还可以用空调、地暖等来解释，学生们更容易理解。”（沈蒙和）

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