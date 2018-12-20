2019硕士研究生招考290万人报考 违规违法行为举报电话公布

2019年全国硕士研究生招生考试将于12月22日至24日举行，报考人数290万人。近期，各地教育、网信、工信、公安、市场监管等相关部门正专项开展考试环境综合治理，公安机关已破获数起涉考诈骗案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人。

教育部郑重提醒广大考生，依据《中华人民共和国刑法修正案（九）》，在法律规定的国家考试中，组织作弊的；为他人提供作弊器材或者其他帮助的；为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的；代替他人或者让他人代替自己参加考试的，将被追究刑事责任。请广大考生增强法律意识，自觉遵法守法，不听信一些社会培训机构虚假宣传，不购买所谓“试题”“答案”，诚信考试，谨防受骗。

为打击涉考违法活动，严肃考试纪律，维护考生合法权益，现公布2019年全国硕士研究生招生考试违规违法行为举报电话，欢迎社会各界和广大考生积极参与监督。对涉考违法犯罪活动，有关部门将依法严厉打击，发现一起、查处一起，坚决维护研招考试公平公正。

2019年全国硕士研究生招生考试违规违法行为举报电话

单 位 举 报 电 话 教育部考试中心 010-82520029（12月15日-23日全天24小时；12月24日-1月25日工作时间） 北京 010-82837390 天津 022-23769162（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）

022-23769000（其他时间） 河北 0311-66007121

0311-66007003（12月22日-23日） 山西 0351-4862917 内蒙古 0471-3261805 辽宁 024-86981043 吉林 0431-84605876，0431-84605880 黑龙江 0451-82376025，0451-82376058 上海 021-35367210 江苏 025-83235898，025-83235984 浙江 0571-88008040（省教育厅）

0571-88906609（省教育考试院） 安徽 0551-63609561 福建 0591-86215628，0591-86215706 江西 0791-86765582 山东 0531-86162757 河南 0371-68101616 湖北 027-68880226，027-68880290 湖南 0731-88090301 广东 020-89338633（转6） 广西 0771-5337942，0771-5337943（12月15-26日上班时间）

0771-5337897（12月21-24日全天24小时） 海南 0898-65982571，13098999761 重庆 023-67869200 四川 028-85156581 贵州 0851-85964106 云南 0871—65154792 西藏 0891-6599817，0891-6322440 陕西 029-85221770 甘肃 0931-8440620，0931-8106752 青海 0971-6303983 宁夏 0951-5559158，0951-5559168 新疆 0991-8758128

(责编：袁勃、熊旭)