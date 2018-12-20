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2019硕士研究生招考290万人报考 违规违法行为举报电话公布

2018年12月20日07:28  来源：教育部网站
 

　　2019年全国硕士研究生招生考试将于12月22日至24日举行，报考人数290万人。近期，各地教育、网信、工信、公安、市场监管等相关部门正专项开展考试环境综合治理，公安机关已破获数起涉考诈骗案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人。

　　教育部郑重提醒广大考生，依据《中华人民共和国刑法修正案（九）》，在法律规定的国家考试中，组织作弊的；为他人提供作弊器材或者其他帮助的；为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的；代替他人或者让他人代替自己参加考试的，将被追究刑事责任。请广大考生增强法律意识，自觉遵法守法，不听信一些社会培训机构虚假宣传，不购买所谓“试题”“答案”，诚信考试，谨防受骗。

　　为打击涉考违法活动，严肃考试纪律，维护考生合法权益，现公布2019年全国硕士研究生招生考试违规违法行为举报电话，欢迎社会各界和广大考生积极参与监督。对涉考违法犯罪活动，有关部门将依法严厉打击，发现一起、查处一起，坚决维护研招考试公平公正。

　　2019年全国硕士研究生招生考试违规违法行为举报电话

　　

 

     

教育部考试中心

010-825200291215-23日全天24小时；1224-125日工作时间）

北京

010-82837390

天津

022-23769162（工作日9:00-12:0014:00-17:00
022-23769000（其他时间）

河北

0311-66007121
0311-660070031222-23日）

山西

0351-4862917

内蒙古

0471-3261805

辽宁

024-86981043

吉林

0431-846058760431-84605880

黑龙江

0451-823760250451-82376058

上海

021-35367210

江苏

025-83235898025-83235984

浙江

0571-88008040（省教育厅）
0571-88906609（省教育考试院）

安徽

0551-63609561

福建

0591-862156280591-86215706

江西

0791-86765582

山东

0531-86162757

河南

0371-68101616

湖北

027-68880226027-68880290

湖南

0731-88090301

广东

020-89338633（转6

广西

0771-53379420771-53379431215-26日上班时间）
0771-53378971221-24日全天24小时）

海南

0898-6598257113098999761

重庆

023-67869200

四川

028-85156581

贵州

0851-85964106

云南

087165154792

西藏

0891-65998170891-6322440

陕西

029-85221770

甘肃

0931-84406200931-8106752

青海

0971-6303983

宁夏

0951-55591580951-5559168

新疆

0991-8758128

 

(责编：袁勃、熊旭)
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