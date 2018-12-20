2019硕士研究生招考290万人报考 违规违法行为举报电话公布

2019年全国硕士研究生招生考试将于12月22日至24日举行，报考人数290万人。近期，各地教育、网信、工信、公安、市场监管等相关部门正专项开展考试环境综合治理，公安机关已破获数起涉考诈骗案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人。
教育部郑重提醒广大考生，依据《中华人民共和国刑法修正案（九）》，在法律规定的国家考试中，组织作弊的；为他人提供作弊器材或者其他帮助的；为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的；代替他人或者让他人代替自己参加考试的，将被追究刑事责任。请广大考生增强法律意识，自觉遵法守法，不听信一些社会培训机构虚假宣传，不购买所谓“试题”“答案”，诚信考试，谨防受骗。
为打击涉考违法活动，严肃考试纪律，维护考生合法权益，现公布2019年全国硕士研究生招生考试违规违法行为举报电话，欢迎社会各界和广大考生积极参与监督。对涉考违法犯罪活动，有关部门将依法严厉打击，发现一起、查处一起，坚决维护研招考试公平公正。
2019年全国硕士研究生招生考试违规违法行为举报电话
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单 位
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举 报 电 话
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教育部考试中心
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010-82520029（12月15日-23日全天24小时；12月24日-1月25日工作时间）
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北京
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010-82837390
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天津
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022-23769162（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）
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河北
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0311-66007121
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山西
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0351-4862917
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内蒙古
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0471-3261805
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辽宁
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024-86981043
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吉林
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0431-84605876，0431-84605880
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黑龙江
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0451-82376025，0451-82376058
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上海
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021-35367210
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江苏
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025-83235898，025-83235984
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浙江
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0571-88008040（省教育厅）
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安徽
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0551-63609561
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福建
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0591-86215628，0591-86215706
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江西
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0791-86765582
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山东
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0531-86162757
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河南
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0371-68101616
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湖北
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027-68880226，027-68880290
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湖南
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0731-88090301
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广东
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020-89338633（转6）
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广西
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0771-5337942，0771-5337943（12月15-26日上班时间）
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海南
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0898-65982571，13098999761
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重庆
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023-67869200
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四川
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028-85156581
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贵州
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0851-85964106
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云南
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0871—65154792
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西藏
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0891-6599817，0891-6322440
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陕西
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029-85221770
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甘肃
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0931-8440620，0931-8106752
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青海
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0971-6303983
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宁夏
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0951-5559158，0951-5559168
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新疆
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0991-8758128