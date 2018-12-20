八成受访者对“快乐大学”说“不”

前不久，教育部出台《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》，严抓本科教育。在2018高等教育国际论坛年会上，教育部高等教育司司长吴岩指出，不能搞“玩命”的中学，也不能办“快乐”的大学，回归本科教育已经成为国际高等教育的共识和趋势。当前的大学生是否过于轻松？你支持给大学生“增负”吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2014名受访者进行的一项调查显示，81.3%的受访者直言周围持“吃喝玩乐过4年”想法的大学生多, 82.5%的受访者支持给本科教育“增负”。对于提升本科教育质量，65.5%的受访者建议加强学习过程管理，整顿“水课”，64.4%的受访者希望强化教师教学主体责任。

81.3%受访者称周围持“吃喝玩乐过四年”想法的大学生多

北京某高校应届毕业生张珊（化名）对记者说，很多大学生一进大学就“撒了欢”，认为大学的水平就代表了自身的水平，怎么学都能毕业。

浙江大学大三学生王严亮（化名）的大学生活则比高中时候还要累，“不是身体上有多累，而是因为要开始面对社会上的事情而感到有些压力。”王严亮说，他身边有的同学经常逃课，考试前“突击”复习，但大部分学生对待学习态度还是比较认真的。

调查中，81.3%的受访者称周围持“吃喝玩乐过4年”想法的大学生多，其中22.5%的受访者直言非常多。

北京师范大学教授王宏新认为，不同学校的校风和不同专业的学风存在差异，不能一概而论。“但是我感觉文科学生相对来说压力小很多，这跟文科专业的一些课程难度不大、课后作业强度不高有关，也和一些教师投入力度不够有关”。

“无论是一般院校还是拔尖儿的学校，很少有学生因学业不达标而不能毕业，这导致一部分学生不认真对待大学课业。”袁鑫（化名）在河北经贸大学读大三，他坦言周围很多同学课上只顾低头玩手机，考试前“临阵磨枪”，应付了事。“有的大学生上了大学后能力不增反降，还自我调侃‘高中时是智商巅峰’”。

王宏新指出，一方面，大学以往重科研、轻教学的评价机制导致教师们偏重科研，教书育人相对成了短板。另一方面，大学的教学改革过分强调老师上课时的趣味性和技术性，相应地弱化了教师约束学生的动力和制度保障。

王宏新认为，教育技术并不能改变教育理念和教育质量的本质，它只是实现教学目标的一个手段而已。“现在有点本末倒置了，玩‘慕课’就是‘炫’，‘翻转课堂’就是老师不用备课，这是不对的。事实上，在信息爆炸和以学生为主体的学习时代，主讲教师要投入更多、挑战也更大。这也是‘慕课’和‘翻转课堂’这种改革探索的真正目的”。

目前本科教育存在哪些问题？调查中，68.0%的受访者指出不少本科生感觉迷茫，缺乏奋斗动力和方向，53.1%的受访者指出教师专注科研项目，在教学方面投入少，52.1%的受访者发现有的大学生认为大学就是快乐的，怎样都能毕业。其他问题还有：教师不更新知识体系，不提高教学水平（39.5%），学业评价标准宽松，对学生缺乏督促（38.5%），高校缺乏客观有效的教师评价机制（24.4%），高校教育设施不完善（10.7%）等。

82.5%受访者支持给本科教育“增负”

调查中，82.5%的受访者支持给本科教育“增负”，其中25.3%的受访者非常支持。交互分析发现，88.0%的受访大学生支持给本科教育“增负”。

王严亮支持给大学生“增负”，他希望适当增加课业压力，老师能够给学生多一些指导。“这能督促学生将更多的精力投入到学业上面，学到知识，打好基础。但各学科情况不同，有的学科课业压力本就很大，具体操作中不能一概而论，要把握好度”。

给本科教育“增负”，71.7%的受访者认为有助于大学生树立正确价值观，63.5%的受访者认为可以督促大学生认真学习知识与技能，53.7%的受访者认为能够让教师潜心教书育人，38.2%的受访者认为能督促高校提升本科教育质量。

袁鑫希望高校增设一些专业课程，减少不必要的“水课”，让老师认真对待课堂。

王严亮认为，本科教育应着重培养学生的综合素质，而不是单纯关注分数高低。“现在的考核标准导致一些学生对于大学学习过分功利，想方设法获得高绩点，方便自己考研、出国、找工作”。

王宏新指出，“增负”的目的在于提升课堂和教学的含金量，给本科教育“增负”既要针对学生，也要针对老师。“大部分时候，校风、学风建设中，老师的作用很大。老师这头不抓起来，只给学生‘增负’往往只会是形式主义。学生不服气，失去了学习自主性和兴趣，课程也被贴上了‘水课’的标签。因此，老师必须在课前课后多投入，以激发学生学习和探索的兴趣”。

王宏新认为，破解“水课”问题、合理“增负”的切入点在于从根本上改革高校教师评价体系。“老师的首要责任应是教书育人，而不是科研，这在教育法中也是非常明确的。可到目前为止，高校评价教师和评职称仍然大多以科研为导向，这一点不改不行”。

他还指出，教学和研究并不是“鱼与熊掌不可兼得”，“过去学风好的时候，老师们既能做好教学也能做好研究，扎扎实实，没有水分。但现在科研短期化目标要求弊端已很突出，如一年要发多少篇文章，让一些教师无法投入到教学当中。很多高校都没有解决这个问题，科研也变‘水’了”。

调查中，对于提升本科教育质量，65.5%的受访者建议加强学习过程管理，整顿“水课”；64.4%的受访者希望强化教师教学主体责任，完善教师评价考核机制；57.9%的受访者建议各高校整风整纪，严抓教学管理，严把毕业关；41.0%的受访者希望建立学生课堂评价反馈机制；29.2%的受访者希望高校注重自身办学的多样化和个性化，提高办学质量。

袁鑫认为，大学生必须重视学习，不应该每天沉迷于玩乐。“对于很多人来说，大学是步入社会前的最后一站，大学生要学好本专业知识，为以后的工作夯实知识基础，另一方面要参加社会实践，提升能力，以便毕业后更好地适应社会”。

受访者中，本科生占36.8%，研究生占13.8%，已经工作的占47.4%。00后占1.8%，90后占35.7%，80后占47.4%，70后占11.5%，60后占3.0%。

中国青年报·中青在线记者 杜园春 实习生 周宁 来源：中国青年报

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