原标题：大学四年怎么过

在很多人心中，大学时光是一段难忘的记忆。回首大学，有人勤奋求学，因而感到充实无憾，但也有人虚度光阴。你的大学是怎样度过的？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2014名受访者进行的一项调查显示，如果虚度了大学4年光阴，88.4%的受访者直言会后悔。要充分利用大学4年的时间，67.2%的受访者认为要充分利用校图书馆资源，充实自己；57.9%的受访者建议大学生上好每一节课，不迟到早退，不逃课。

刘亚仁（化名）是江西南昌某高校会计专业学生，今年校招季签了一家心仪已久的会计师事务所。“大学4年，我没有一天敢浪费，除了节假日，但凡不上课，我基本都在自习室。从大二开始学习专业课程起，我就立下目标要去这家事务所。现在我的努力获得了回报”。

北京某高校应届毕业生张珊（化名）向记者介绍，班里同学准备毕业论文的这段时间，有的人有条不紊，有的人则手忙脚乱，甚至要临时学习上课没听的知识点。“我总能听见一些大四学生感叹，当时课堂上应该多听听老师是怎么讲的”。

“本科毕业时，班上同学一起吃散伙饭，我听几个平时不怎么学习的同学说，看着其他人找到了满意的工作，后悔大学4年是‘混’过来的，能再来读一次就好了。”河北某高校研究生郭宇说，如果当时虚度了大学4年的光阴，他一定会非常后悔，对不起自己，也对不起家人的养育和老师的栽培。

调查中，88.4%的受访者表示如果虚度了大学4年光阴会后悔。

浙江大学大三学生王严亮（化名）认为，大学生应尽早设立自己的学习目标、奋斗目标，然后朝着目标去努力。“有了目标才有动力，反之则很可能会浑浑噩噩地度过大学4年生活。另外，我们还要在大学这个相对自由的氛围里，找到自己真正热爱的东西”。

教育部长江学者特聘教授徐小洲认为，首先，大学生要利用好学校的各种学习资源。“大学的学习资源是非常丰富的，学生们要善用资源，不能仅仅停留在几本课本中”；第二，大学生一定要自主学习。“当下，很多大学生可以做到认真听课，却不能够做到自主学习、探究学习”；第三，大学生要好好思考自己要做一个什么样的人。“大学是成就人生梦想的非常重要的环节，要想好这4年时间怎么为人生梦想去做准备，这是至关重要的”。

大学生应该如何充分利用在校时间？调查中，67.2%的受访者认为要充分利用校图书馆资源，充实自己，57.9%的受访者建议上好每一节课，不迟到早退，不逃课，56.6%的受访者建议认真学习专业技能，了解相关领域发展，51.1%的受访者认为多参加社会实践和学生团体活动很重要，33.4%的受访者建议不睡懒觉不熬夜，培养良好的作息习惯，25.6%的受访者建议坚持运动，强身健体。

受访者中，本科生占36.8%，研究生占13.8%，已经工作的占47.4%。00后占1.8%，90后占35.7%，80后占47.4%，70后占11.5%，60后占3.0%。

中国青年报·中青在线记者 杜园春 实习生 周宁 来源：中国青年报

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