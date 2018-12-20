原标题：近九成受访本科生期待大学淘汰“水课”

漫画：罗琪

前不久，教育部印发《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》，要求全面整顿本科教育教学秩序，严格过程管理，淘汰“水课”。当下大学校园中“水课”多吗？“水课”有哪些特征？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2010名受访者进行的一项调查显示，76.7%的受访者直言大学“水课”多，其中85.5%的受访本科生这样认为。考试把关不严（61.0%）和课堂纪律散漫（53.4%）被受访者认为是“水课”的两个主要特点。89.7%的受访本科生赞成淘汰大学“水课”。

受访者中，本科生占36.8%，研究生占14.2%，已毕业的占45.9%。年龄上，00后占2.4%，90后占35.8%，80后占46.0%，70后占12.2%，60后占3.0%。

85.5%受访本科生认为大学“水课”多

浙江大学大三学生王严亮（化名）直言“水课”很没意思。“这样的课上，大部分学生要么玩手机，要么看课外书，要么写其他课程的作业，学不到什么知识。老师也不认真备课，甚至直接念PPT。课程结束，学生都能拿高分，其实就是为了修学分选的”。

河北经贸大学大三学生袁鑫（化名）对记者说，“水课”上，老师讲课经常跑偏。“有些老师不负责任，学生在下面干什么完全不管，期末考试还提前漏题给学生。很多学生对这种课还挺喜欢，因为不用努力就可以拿到高分”。

调查中，76.7%的受访者坦言大学“水课”多，其中19.9%的受访者认为非常多。交互分析发现，85.5%的受访本科生认为大学“水课”多。考试把关不严（61.0%）和课堂纪律散漫（53.4%）被认为是“水课”两个最大特点，其他还有：给分普遍高（46.8%）、课程内容没有核心和难度（46.1%）、不点名（32.2%）、教学课件一直不更新（30.5%）、平时不留作业（21.6%）、老师批改作业无标准（15.5%）等。

北京师范大学教授王宏新认为，评判课程是否“水”，最根本的是要看主讲老师是否认真对待课程。“每一门课的开设，大都经过了学校和专业的长时间考量。大部分情况下，没有哪一门课程真的‘水’，只有老师讲得‘水’、学生学得‘水’而已”。

89.7%受访本科生赞成淘汰大学“水课”

“水课”带来了哪些问题？调查中，63.0%的受访者认为学生从课堂获得的东西少，61.6%的受访认为它扰乱教育评价体系，58.0%的受访者认为是浪费了教育资源，45.5%的受访者认为它打击学生求知积极性，25.6%的受访者认为它影响学风。

袁鑫指出，“水课”老师对学生平时成绩打分不认真，上课认真的学生与从没听过课的学生分数基本一样。

王严亮认为，“水课”太无聊，大大降低了学生的学习兴趣，也浪费学生和老师的精力与时间。“我非常喜欢历史，曾经选修了一门历史课程，但因为老师授课应付、讲得太平淡，听不下去”。

调查显示，84.1%的受访者赞成淘汰大学“水课”，其中27.0%的受访者非常赞成。交互分析发现，89.7%的受访本科生赞成淘汰大学“水课”，75.7%的受访研究生赞成淘汰大学“水课”。

教育部长江学者特聘教授徐小洲认为，首先，“水课”影响教育培养目标的实现，不能培养出专业、全面发展的高素质创新创业人才，也是其根本性的危害。其次，水课带坏了教学风气和学习风气。另外，“水课”上，学生拿了高分却没提高水平，进入职场后，既影响社会评价，也使学校的声誉受损。

怎样减少“水课”，打造“金课”？调查中，64.2%的受访者建议引导学生根据兴趣和课程含金量选课，63.5%的受访者建议完善高校教师考评制度，引导教师平衡科研与教学，61.0%的受访者希望对乱打分的教师进行批评，37.7%的受访者希望学校加强对教师授课的监督，为学生建立反馈机制。

王严亮希望学校收集和了解学生们对课程的需求，针对性地开设一些可以开拓视野、开放思想的高质量选修课。“教师评价体系也要改，很多老师虽然学术上很厉害，但不是合格的教师，讲不好课。评价体系应更注重老师的教学情况”。

王宏新认为，大学应该重新强化教学研究和集体教研这两个很好的功能，在体制机制上恢复原来的教研室架构。“现在许多大学的教研室已经消失，教研室改成了系，系变身为院，院又朝着集团化的学部发展，都是学科导向、专业导向。今后还是要更注重教学改革和教学研究”。

徐小洲认为，首先应该提高解决大学“水课”这个问题的意识。其次，应该对课程设置、检验有一个严格、专业的标准和机制。第三，要加强管理，“在课程质量管理这个环节，要动真格，不能只喊口号”。

中国青年报·中青在线记者 杜园春 实习生 周宁 来源：中国青年报

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