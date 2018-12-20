原标题：艺考发生作弊 有没有泄题要查清楚

对于普通考生而言，他们辛辛苦苦复习，却被通过泄题获得答案的考生轻易超过，令人难以忍受。

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近日，据中国青年报报道，江西省2019年普通高校招生艺术类广播电视编导专业统考又现“泄题疑云”。多名考生考后发现，开考46分钟后，某QQ群内已经流传出了考试试卷照片和考题答案。某机构取得“2个名词解释、16个填空和至少7个选择，以及《荒蛮故事》影评原题”的“神押题战绩”，也让人疑窦丛生。此外，在山东省艺考中也出现了类似情况：开考后仅4分钟，网上就出现了准确的试题。

事件曝光后，江西省教育考试院迅速联系公安等相关部门着手展开调查，初步确定为考生考场作弊，目前已锁定相关当事人，有关情况正在进一步调查中。山东省教育招生考试院也初步认定发生了考生作弊事件。

这两场考试是否有泄题情况，还需等待官方调查结果。但是，这几年各种考试中出现了大大小小的泄题事件。很多情况下，考试泄题已经不是个人行为，而存在组团的倾向，比如考前机构以押题名义泄题或者考试中途在群中透露试题和答案，值得关注。

对考试泄题，刑法规定，为实施考试作弊行为，向他人非法出售或者提供法律规定的国家考试试题、答案的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

但是，在刑法的威慑之下，泄题事件还是刺痛着公众的神经。对于普通考生而言，他们辛辛苦苦复习，却被通过泄题获得答案的考生轻易超过，令人难以忍受。

对泄题问题，不论是事前防范，还是事后惩处，都很有必要。在最近艺考疑似泄题的新闻下面，一些网友抱怨道：“哪个地方艺考不泄点题！”可见泄题已引发了公众的普遍不满。对此，唯有彻查真相，严肃处理，才能保障考试的公信力。

泄题机构除了能够获得可观的收益外，还能在来年以“押题命中率”的名义，将之前通过泄题获得的”战绩”包装成招揽生意的资本，得到更多资金支持，形成恶性循环。

对此，所有大型考试都应统一执行严格保密的试题管理流程；而在考试中，进场严格检测和必要的信号屏蔽都应成为标准操作。考后，对于泄题事件，更要有严格的复查流程，对于可以查证的泄题行为，必须给予严厉惩罚。这些做法，都是为了增加泄题获利的成本与风险，让泄题“无利可图”。

再过几天，就是一年一度的全国硕士研究生统一招生考试，此时谈论防范考试泄题，颇有现实意义。防患于未然总是好事，只有给予充分重视，泄题现象才能在考试中绝迹。

(责编：袁勃、熊旭)