夏青峰：愿学生们能够“享幸福人生，做中华栋梁”

人民网北京12月19日电 （记者 郝孟佳）近日，北京中学召开第五届“构建未来理想学校”学术研讨会。“培养什么人？怎样培养人？为谁培养人？”北京中学校长夏青峰希望，学生们能够成长为仁者不忧、智者不惑、勇者不惧、乐者不疲的人，通过提升学生“共处、学习、创新、生活”四个关键能力，进而让学生们能够“享幸福人生，做中华栋梁”。

北京中学创建于2013年9月2日。自成立以来，学校坚守市区两级教育部门赋予的改革探索使命，全方位开展了有益于学生发展、教师成长、学校进步的教育试验，致力于探索并构建系统有机、张弛有度、科学有效，具有国际视野、中国气质的“全面而自由”的创新人才贯通培养模式。

夏青峰介绍，北京中学正着力构建促进学生全面发展的学校教育理想形态。让学校成为师生的精神家园；让学校成为师生的学习中心；让学校成为师生的创新沃土。

夏青峰认为，信任孩子，是教育的起点。“要把学习的机会还给孩子，鼓励学生自由表达观点，通过不断地进行尝试、参与、思考与探究，在与同伴反复的讨论、争执、试误、调整、纠错中，逐步找到正确的方向。”

也要让孩子们过上真实的生活，例如，如何让社会主义核心价值观真正地入脑入心，变成学生切实的信念与行为？通过帮扶老人，关爱小动物，让孩子们不断地感悟生命，使他们的内心更柔软；通过中华文化寻根之旅活动，让孩子们感受到山河壮丽、历史沧桑，对国家产生情愫，学会把小我融入到历史发展的“大我”之中；通过各类体育活动，增强学生们对自我潜能的信任、对坚持的笃定、对团队的感恩。

在北京中学，学生都在按照自己的节奏前进，学习是自由的、解放的。学生们按照自己喜欢、适合的方式学习。通过对课程的设计，学生还可以自主学习不同的内容，但是都能达到课程标准的要求。

“学生们都有天生的创造潜能，我们不仅仅是要培养学生的创造力，更重要的是保护学生的创造力。”夏青峰表示，在高考改革增强选择性的大背景下，要让学生不断地认识自我、发现自我，找到自己天赋所在的领域，并主动创造各种适合他们成长的平台，鼓励学生从事科学研究，发展思维能力。

五年来，北京中学以“信任、发现、支持、引导”为教风，以“教学做合一”为学风，积极构建有效支持学生自主学习的教学体系。探索了打破课程边界的学段衔接教育体系，建成富有特色的阅历课程育人模式；推动了以联系性学习、体验性学习等方式为主导的学科融合课程；充分发挥信息技术的作用，突破了教学时空限制，协同推进学科读本编写、评价方式创新、资源共建共享等环节的改革；统筹课内外、校内外活动，突破年级、年龄、校园、个体身份的限制，广泛开展跨班级、跨年级、跨学校、跨地区的交流与协作。如今，一个学段衔接、学科融通、校内外合力的现代学校育人体系正在北京中学逐渐成型。

“在探索理想学校的道路上，北京中学才刚刚起步，一切都很稚嫩，一切都需要时间的积淀，慢慢地成长。”夏青峰说。

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