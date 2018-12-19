杭州一班主任向家长推销土特产 后续处理结果公布

杭州临安育英实验学校一位一年级班主任，因为发短信向家长推销土特产，被家长举报。昨天，这件事引起了网络热议。有为老师抱屈的，也有认为教师职业底线不能碰的。钱报记者昨天从临安区教育局了解到，教育部门和学校对此事都相当重视，目前，对老师的处理意见已经出来。

临安区教育局一位工作人员对记者说：“学校已经上报对老师的处理意见，区教育局基本上认可这个处理结果。”

这份由学校出具的处理意见，一共有五条：

一、要求该班主任在家长群里赔礼道歉(记者注：在被举报当天，这位班主任已经在家长群发了两条道歉)。

二、写一份深刻的书面检查。

三、今后不得参与各类校外补课，不得把学生介绍给培训机构或个人(该班主任曾把自己班上学生介绍给同学办的课外补习班，后又主动劝说同学停办补习班)。

四、对该班主任的行为全校通报批评。

五、该班主任在一年内不得评先评优。

临安区教育局相关人士说，作为老师向家长推销产品，是绝对不允许的。另外，有尝补课、作为中介介绍学生给培训班，也是禁止的。这两条，都是作为教师不能逾越的红线。“希望这位老师吸取教训，做好本职工作，今后不要再犯这样的错误。”

考虑到这位老师新入职，本意只是给亲戚帮忙，自己并未从推销土特产中获利，且负面影响不是很大，教育局相关人士称，“以批评教育为主比较合理。”

网友对此事的看法，也分为截然不同的两派。

网友“收收”：“发一下怎么了，又不是她自己卖，朋友圈这种事多了去了。只要不是在上课时间发，做好本职工作，不影响教学，有多大关系呢？有的家长太偏激了。”

网友“包”：“个人觉得这当然不值得同情。许多职业我们一旦选择，就必须要坚守职业道德，如果不能做到就不应该入这行。特别是为人师表的教师，在发这种信息的时候，自己难道不会觉得不合适吗？”

网友“眷恋的泡沫”：“老师推销家乡土特产不算错，但向家长推销就不合适。这不是道德绑架，因为职业边界还是要搞清楚的。”（梁建伟）

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