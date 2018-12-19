教育部中小学名校长领航工程王蕾工作室成立 打造跨区域学习共同体

人民网北京12月19日电 （记者林露）近日，教育部“国培计划”——卓越校长领航工程名校长领航班“王蕾校长工作室”揭牌仪式在京举办。北京市第一六六中学王蕾校长是今年北京市进入教育部“国培计划”中小学名校长领航工程首位成立工作室的校长。

教育部自2015年起组织实施“国培计划”——中小学名校长领航工程。首期64名校长领航班学员受到各界高度关注并完成预期培养目标，获得教育部颁发的毕业证书。2018年5月，教育部启动了第二期中小学名校长领航班，他们都是在当地基础教育领域中具有广泛影响力并具有相当知名度的杰出中小学校长。第二期121名校长将在我国最优秀的13个中小学校长培养基地进行为期三年的在职连续培养。

此次活动由东城区委教工委副书记聂圣立主持，教育部全国中小学教师校长培训专家工作组执行秘书长黄贵珍、北京市教委副主任李奕、东城区委教工委书记刘藻、齐鲁师范学院副院长刘德增莅临现场并为王蕾校长工作室授牌。

授牌仪式。

“我深感使命光荣、责任重大。”王蕾校长表示，今后将不遗余力地整合发挥领航班和工作室双资源的优势，以实现公平而有质量的教育为价值追求，以促进每位学生的发展为己任，推动自身和学员所在学校的持续发展。同时，她希望工作室成为共同进步的学习共同体，每位成员都能够聚焦于所在学校内涵发展，用微小的力量持续推动每所学校的进步和发展，惠及首都以及首都以外的更多学校、老师和孩子。

教育部全国中小学教师校长培训专家工作组执行秘书长黄贵珍首先对王蕾校长八年的办学实践给予了充分肯定。她说，王蕾校长提出并坚守“秉持育人本真，构筑教育生态”为学生一生的幸福服务的办学理念，引领学校从优质走向卓越，体现了理念与行动的统一、质量与效益的统一、实践与创新的统一，成为首都基础教育的领航者。她认为，授牌的意义不仅是一份荣誉，更是一份责任和使命，她希望王蕾校长在实践中诠释名校长的使命、责任、荣誉和价值，使一六六学校成为学生幸福、教师成长、家长满意、社会认可，有较大辐射影响力的区域特色名校。

北京市教委副主任李奕代表北京市教工委、市教委对教育部教师工作司和国培办表示衷心的感谢，并对王蕾校长工作室的成立表示热烈的祝贺。他指出，要贯彻落实全国教育大会、北京市教育大会精神，校长队伍、教师队伍是真正的国之大计、党之大计的守护者。北京市教委十分关注校长、教师队伍建设项目的快速落地、启动和运行过程，此次工作室的启动既体现了跨区域组建学习共同体的特点，又聚焦了校长胜任模型的全景工作模式，希望在教育部的统筹和领导下，北京校长队伍和教师队伍成长能够呈现一种新状态。“我们期待王蕾校长能学以致用，引领更多的校长开展理论和实践研修，也希望她能够成长为在基础教育领域发挥示范引领作用的领军人才。”

教育部中小学名校长领航工程国培项目基地、齐鲁师范学院副院长刘德增认为，工作室是名校长展示风采的重要平台，也是创新培训模式、优化培训体系的有效载体。他期待工作室能够发挥示范引领作用，并在示范引领过程中进一步丰富提升教育思想。

在王蕾校长的带领下，北京市第一六六中学及附属校尉胡同小学的领导班子团队成员们向“国培计划”齐鲁基地领航班的导师和学员们分享了他们的实践探索成果。

诊断与评价研究院执行院长陈蕊介绍说，学校诊断工作已经持续了四年八个学期，诊断工作中既有周期性的基础诊断、教育教学专项诊断、资源专项诊断，又有聚焦性诊断，如：组织与领导力、教研组互动情况、学生心理发展、思维模式等。从每一次的诊断中，学校收获的不仅是指标的上涨，还有师生对学校文化的认同与践行。

教师发展研究院执行院长项东介绍说，在教师队伍建设与教师发展方面，一六六中学致力于培养具有共同愿景、沟通协作、善于反思、实践创新的四有好老师教师团队。研究院通过不断创新教师研修模式，利用“紫禁杯”优秀班主任工作坊、骨干教师工作室、课题引领式团队研修、青年沙龙等形式促进不同类型的教师专业成长。

据了解，来自教育部“中小学名校长领航工程”国培项目齐鲁师范学院基地的导师团队，北京市海淀教师进修学校罗滨校长，教育部“国培计划”中小学名校长领航工程的名校长，东城区第五期名校长（园长、书记）工作室的导师和学员，来自北京市各区、山东、湖北的校长代表等近200人参加了此次活动。

(责编：冯粒、袁勃)