高校食堂推“考神助力套餐”：宫保鸡丁+玉米粒寓大吉大利

12月15日是2018年下半年大学英语四六级考试时间，14日，在四川农业大学成都、雅安、都江堰3个校区的校园食堂里，同学们争相购买“考神助力套餐”，希望吃完这个套餐后可以考个好成绩。

原来，为助力全国大学英语四、六级和研究生考试，该校食堂特于四级考试前夕推出“考神助力套餐”。并新鲜出炉新式菜单——宫保鸡丁+玉米粒，寓意“大吉大利”；回锅肉+竹笋，寓意“胸有成竹”，胡萝卜炒肉+玉米+白菜，寓意“生机勃勃”；蒸蛋+土豆炒肉，寓意“蒸蒸日上”！不少学生表示考试前夕学校借此缓解学生复习压力，实在暖心！

该校食堂工作人员余存渊告诉记者:“我们希望考生对这里的套餐感兴趣，使他们感到有新意。吃饱喝足，才有力气加油学习嘛！而‘大吉大利’正是由最近很火的‘吃鸡’游戏产生的灵感。”

据悉，此次“考神助力套餐”食材从12月初开始采办，准备周期长。成都校区参与在内的十三名工作人员对菜品名称、烹饪方法、荤素搭配等都进行了创新和试验：改良传统的干煸、清炖烹饪方法，融入酱卤、浇汁等提鲜方法，保留食材的鲜味。

记者了解到，这并不是该校食堂第一次在菜系中创新，此前，还曾推出过诸如“蓝瘦香菇”“提子炖肉”等菜品。“厨师自己研究菜品，次次不重样。”

“之前买饭和加菜需要分别排队，耗费时间长，用餐时段相对比较拥挤。”当记者问到推出“考神助力套餐”后的变化时，工作人员余存渊说，“如今推出套餐，同学们不需要分别排队，帮助他们节约时间，也减少了拥挤。”

该校成都校区食堂13号窗口处的工作人员杨丰说：“近两天来这里吃饭的同学明显多了，卖出的份数大约是平常的两倍，能感觉到大家对我们的套餐很喜欢。”令他们印象深刻的是，临近考试，前来吃饭学生的谈话内容大多离不了备考，“考前焦虑显而易见，希望同学们轻轻松松进考场。”

据了解，该“考神助力套餐”在14日中午和晚上开售，工作人员需要从早上6点开始准备，中午一点后才可以吃饭。工作人员李哲笑着告诉记者：“同学们吃得好，我们辛苦不算什么。”

除此之外，该校还推出过“毕业季套餐”和“爱心套餐”，工作人员纷纷表示。类似于此能够引起良好反响的套餐在今后会不断推出，无论是在服务方式还是菜品种类方面，都会力求创新。

“考神套餐”推出后，四川农业大学学生的QQ空间和微信朋友圈却被“考神套餐”刷屏，点赞评论转发数达上千次。空间热门评论说：“研考迫在眉睫，不少考研党为准考证打印心急如焚，学校借此缓解紧张气氛，实在暖心！”

而作为该校成都校区“考研党”之一的郭新月则表示，相较于“考神套餐”的称谓，她更倾向于称其为“精神套餐”——缘于她从中体会到了食堂后勤服务人员对考研人的精神支持和鼓励。

参与今年四级考试的大一学生李玟告诉记者，“许多考生为了备考，勤做模拟题、每日半小时练习听力，大家都对四级考试很上心。四级对我来说是高考之后第一次正规的考试，心里还是感到很紧张，吃‘考神套餐’算是给自己一针‘强心剂’吧。”（李华锡）

（应受访者要求，李哲、杨丰、郭新月、李玟为化名）

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)