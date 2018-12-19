留学两年败光200万，背后是失败的家庭教育

这两天，一篇名为《22岁男孩留学两年败光200万，回国后成“巨婴”！吃饭还要奶奶喂……》的新闻在舆论场广泛传播。说的是哈尔滨22岁小伙晨宇，从小性格孤僻，不愿与人交流；出国留学，两年败光200万元却连预科都没毕业；回国后到大专院校求学，不到两个月就弃学回家；与游戏为伴，仅剩下的交流就是向家人要钱，甚至，吃饭还要奶奶喂。

读了整篇报道，晨宇活脱脱一个缺乏自立，只知索取不知奉献的巨婴形象。加上“留学两年败光200万”的关键词触发，更是为他增添了一个败家形象。

22岁的小伙，货真价实的成年人，还出国喝过洋墨水，现在却混成生活几近不能自理的“死宅族”，真的是挺“杯具”。如果继续这样下去，可以肯定，晨宇以后的生活将更加糟糕。父母有钱也无法弥补这种性格的缺陷。

讲述自己儿子的成长经历时，晨宇的母亲无奈哭泣。这位母亲的泪水，其实是为自己育儿失败而后悔莫及。按照她的说法，在儿子小时候，她就发现其性格孤僻，但“并未引起警醒”；儿子在国外留学之路不顺，她事后才发现“儿子并不适合留学”。由此可见，她对儿子的教育，貌似只有一途，那就是无限满足其需求。这种纵容并不是教育，而是一种被动型给予，这恰恰将儿子导向一条非正常的成长之路。他没有对儿子进行正确评估就将其送往国外，也完全是不负责任的决策。

先有糊涂家长，才有“巨婴”子女。这些家长往往以为花高昂的价格就可以买到最好的教育，结出最丰硕的果实，但恰恰忘了，教育不是钱堆积出来的，需要陪伴，需要忍耐，也需要以身作则的价值观引导。所以，在评价这个“留学两年败光200万”的年轻人时，不能忽略了这背后有一个失败的家庭、一对失败的父母。

两年败光200万的留学生可能是个案，但以为花钱即教育的父母却不知凡几。现实生活中，不知有多少父母也是这种思维，以为花了钱，将孩子交给别人来教育，就可以培养出一个优秀的子女，但这往往只是徒劳。教育儿女如同栽培庄稼，不是春天播种就可以秋天收获，而是需要亲自浇水除草。多花点钱买些肥料自然效果更好，但若以为就此可以一劳永逸，那庄稼也是养不大的。

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)