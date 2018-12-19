原标题：该怎样看待大学排行榜？

被评为最美大学之一的浙江农大。

2018年QS世界高校排名第87位的浙江大学正在通过虚拟现实技术上课。

历经35年发展

在了解一所大学时，人们除了看学校官网外，有时也会注意高校排行榜。那么，世界上究竟有多少大学排行榜？其公信力又如何呢？

中国教育三十人论坛日前发布的专题研究报告《大学排名的风险》揭示：目前，世界上已公开的大学排行榜有50多种，世界大学排名机构有10多个。大学排名能够长期存在且关注度越来越高的最主要原因，在于它服务于利益相关者的需求，有其目标用户群体。

大学排名起源于美国。1983年，《美国新闻与世界报道》杂志率先推出每两年一次的全美大学排名。该杂志只是收集相关资料并加以利用，然后对外公布。它向学生和家长提供了各种可比数据，以供他们在选择学校时参考。中国的世界大学排名起源于上海。上海交通大学2003年推出“世界大学学术排名”。该排名以论文被引用率、教授与毕业校友获得“诺贝尔奖”与“菲尔兹奖”的人数、在英国《自然》期刊与美国《科学》期刊发表论文的篇数，以及SCI和SSCI论文篇数等学术数据为排名依据。

35年来，各种各样的大学排行层出不穷。除了学术机构推出的排行榜之外，还有商业机构的排行榜。排名的种类极其丰富，有地区大学排名、全球学科排名、金砖五国大学排名、全球新建（建校50年）大学排名、金砖国家与新兴经济体大学排名，也有杰出校友排行榜、造富大学排行榜等。有人戏称，现在就差按颜值排了。

为了规范大学排名机构的行为，联合国教科文组织欧洲高等教育研究中心和美国华盛顿高等教育政策研究所，于2004年共同发起成立了“大学排名国际专家组”。2006年，“大学排名国际专家组”讨论通过了一系列高等教育排名的质量标准和操作范例，即“柏林原则”。该原则共有16项，从排名的目的、指标设计与权重、数据收集处理和结果公布4个方面进行了具体规定，作为世界高等教育机构进行排名需要遵守的共同准则。

大学排名带来的影响

大学排行对高校发展战略的制定、资源分配和资金募集，以及学生择校等方面存在影响。

一项2017年发表的研究指出，通过对1994年至2014年间的130篇学术性文献进行质性的内容分析，可以系统地总结出应用大学排名对高等教育产生的消极影响、积极影响、有争议的影响等三个类别10种具体影响。消极影响主要表现在高校内部管理的挑战、高校根本任务和价值的偏离，以及教学与科研之间的不平衡等方面。积极影响主要体现在高等教育质量的提升、高校外部关系的改善，以及排名方法的完善等方面。有争议的影响主要体现在高等教育资源的配置、招生与择校、学生的学习经历，以及高校的排名名次等方面。

排名对大学的研究水平、学术项目和学生与师资的交换等方面存在影响。根据一项国际调查，57%的受访者说排名影响其他高等教育机构的科学家是否愿意与他们合作；而34%的人认为排名将影响学术或专业组织是否接纳他们为会员。英国诺丁汉大学前执行校长高岩提出：英国政府机构应该敦促地方高校，把合作伙伴限定在前20名的外国名门学府。其他学术界人士也证实，他们不太可能考虑与排名落后的大学结成科学研究联盟，除非后者的个人或团队非常优秀。

大学排行还对一些国家的政府有影响，它们希望自己国家的大学能在全球大学排行榜中有好的名次，一方面彰显自己国家的高等教育质量，另一方面留住本国人才和吸引全球人才，为国家的科学技术与研究发展提供宝贵的智力资源支持。例如，面对印度大学在世界大学排行上的糟糕表现，2013年时任印度总理的曼莫汉·辛格说：“印度没有一所大学跻身世界大学前200强，这点发人深省。”由于法国高等教育体制特殊，许多大学在一两个或几个专业上非常优秀，但由于整体规模小，所以在世界大学排行榜中总是处于不利位置。法国高等教育与研究部长瓦莱丽·佩克雷斯在2011年召开的教育研讨会上大声疾呼，法国公立大学需要进行大刀阔斧的改革，以提高自身竞争力，摆脱目前存在的困境。

有的政府在分配资源时，也会想到大学排名。在蒙古、卡塔尔、哈萨克斯坦，学生出国留学时，如果大学排在全球任何一个排名的前500强，那么国家就会给奖学金，否则就没有；马其顿政府承认《美国新闻与世界报道》排名中的前500名大学的学历。

带来压力也带来治理动力

大学排名存在很多缺陷，它不可能真正地测量一个大学的所有方面。但它的影响力也确实存在。日本早稻田大学校长镰田薰说：“在我看来，世界上有各种各样的大学，以一个标准来评价并不科学，早稻田就是（世界大学排名的）‘受害者’。早稻田没有医学院，这意味着在生命科学领域，论文的引用率几乎为零。大学排名主要是综合排名，而早稻田没有医学院就比较吃亏。因为排名本身具有影响力，我们还是要想办法让自己的排名更高一些。比如说减少本科人数，改善教育环境等也是我们所做的努力之一。研究生增加意味着论文数量和索引量的增加，对排名会比较有利。当然最好的方法是设立医学部。”

南京大学校长吕建院士直言不能按排名办大学，而“只会将其作为参考”，但“对于排名、评估折射出的问题，将会解决和改正”。重庆大学校长周绪红说，作为校长，虽然不提倡以大学排行榜作为衡量办学水平的唯一依据，但一些指标和数据确实会为我们了解学校和学科现状提供客观信息，能够帮助我们看到自身发展存在的差距和不足。

面对形形色色的大学排行榜，我们需要理性看待，不能失去自己的独立判断，根据自身特点特长去全心全力谋发展才是正道。（胡乐乐 杨林）

(责编：刘婧婷、熊旭)