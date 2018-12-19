“疯狂”的校外培训终将回归正轨

北京教育看海淀，海淀教育看黄庄。然而，黄庄已疯狂。这块让北京无数家长和学生痛苦与疯狂之地，最近迎来“监管重拳”：北京对全市26个校外培训热点区域开展了重点督查，“疯狂的黄庄”是重点中的重点。

前不久在网络空间制造了刷屏效应的《疯狂的黄庄》一文，展示了已陷入疯狂状态的校外培训的某个横切面，戳中无数家长和学生的痛点。这篇文章在舆论场中的传播，一定程度上凝聚了社会共识：疯狂的校外培训就像一辆超速行驶、横冲直撞的汽车，必须给它踩一下刹车，使其回到安全驾驶的正常状态。

有家长在接受媒体采访时表示，“恨透了校外培训，但又不能不让孩子上，因为其他孩子都在学。”这就要提到“剧场效应”：当前排的观众不守规矩站起来，后排的观众就不得不站起来。演出结束，有的观众还自鸣得意，庆幸自己及时站起来，没有“墨守成规”地老实坐在椅子上；却不曾想过，正是某些漠视规则的人破坏了大环境，让自己也成了规则的破坏者。

不少家长和学生习惯认为别人是制造教育焦虑的源头，自己是被裹挟者、受害者，不得不跟着跑，殊不知自己也是他人眼中的“别人”。于是乎，众人在羊群效应的作用下一起盲目疯跑，在互相指责和推诿中越来越疯狂。有些家长和学生想要抽身出来，却发现身不由己，因为众人已经陷入囚徒困境。就单个学生而言，参加校外培训符合其自身利益，但学生之间却存在博弈，个体的理性最终诱发的是集体的非理性。至此，局面已不是家长和学生所能掌控，亟待更强大的外部力量介入，而政府部门的强力整顿，就是这种外部力量。

今年是校外培训的大转折之年。从2月份四部门决定联合开展校外培训机构专项治理行动以来，各级各地政府相关部门动真格、出实招，有效整治了校外培训市场，打破了之前不少人对整治行动的怀疑、观望心理。例如，山西省教育厅日前出台规定，培训机构不得聘用中小学在职教师，培训结束时间不得晚于20时30分。在贵阳，各区（市、县）按照全市的统一安排部署，联合教育、民政、人社、工商、公安、消防、城管、社区等部门成立专项行动领导小组，对辖区内校外培训机构办学情况进行全面摸底排查和清理整顿，目前已关停738所校外培训机构。在教育部近日召开的新闻发布会上，据有关负责人介绍，截至12月12日，全国共摸排40万所校外培训机构，发现存在问题机构27.3万所，现已整改24.8万所，整改完成率达到90%。整顿覆盖面如此之大、力度如此之强，远远超出之前很多人的想象。

然而，杂音仍未完全消失。看到对校外培训机构的强力整顿，最近舆论场中出现这样一种声音：这不是不让孩子学习吗？孩子学习难道还有错了？其实，整顿校外培训机构不是不让学生学习，恰恰相反，是为了让他们更科学、更有效地学习，而不是在透支身心健康、一味疯狂抢跑的情况下进行恶性竞争。政府部门尤其是教育行政部门整顿校外教育的目标，是构建更健康有序的良好教育生态，把孩子们从疯狂的校外培训这类“军备竞赛”中解救出来。

在期盼学生成才这一点上，政府部门和广大家长的目标是一致的，所不同的是，家长习惯从自身利益出发看问题——如何让自家孩子成才，而政府部门需要站在全局视角——如何让优秀人才大量涌现，打造更加美好、人民更加满意的教育生态。

在治理教育生态方面，不少地方把治理范围延伸到了校内。近日，江苏省教育厅就“规范中小学办学行为”的十条红线作出详细解读，其中包括：学校不得以社会培训机构组织的各类考试结果或以各类竞赛证书、考级证明等作为入学依据；严禁学校超课程标准、超进度教学或考试；严禁频繁组织各类考试和测验，等等。上述几条可谓直指要害，尤其是切断学校与培训机构可能存在的利益勾兑，具有“点穴”般精准的治理效果。

整顿校外培训机构不是扬汤止沸，而是釜底抽薪；不是不让中小学生学习，而是减轻他们已不堪重负的身心压力。打赢这场战役，是减负这项系统工程的重要一环，符合所有家长和学生的切身利益。

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)