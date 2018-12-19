长三角推进教育一体化发展

本报上海12月18日电 （记者姜泓冰）第十届长三角教育一体化发展会议日前在上海举行，江苏、浙江、安徽、上海三省一市签署了《长三角地区教育更高质量一体化发展战略协作框架协议》和《长三角地区教育一体化发展三年行动计划》，标志着未来3年长三角区域教育一体化发展将提速。

计划明确了未来3年，长三角教育将率先在高教、职教、师资等若干领域深化协作、重点发力：在高等教育领域，将探索建立长三角跨区域联合实验室，形成需求导向的联合共管机制；在职业教育领域，将搭建职业教育一体化协同发展平台，形成职业技能人才的错位培养机制；在管理干部和师资队伍方面，将共建基础教育校长及教师培训联动平台，构建“影子校长、影子教师”的后备人才联合培养机制；在实践研究方面，探索联合开发“区域教育现代化指标体系”等若干标准体系。

会上，三省一市共建的长三角区域教育现代化监测中心、长三角地区联合职业教育集团等多个重点协作项目揭牌。其中，长三角区域教育现代化监测中心将合力研制、发布长三角区域教育现代化指标体系，并开展监测评估。首批揭牌的4家长三角地区联合职业教育集团包括中国长三角浙江省智能制造职业教育集团、中国长三角江苏软件职业教育集团等，将在今后发挥各省市的地区优势，进行职业教育的错位培养。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 15 版）

(责编：王仁宏、曹昆)