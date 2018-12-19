科普活动吸引逾7亿人次

数据来源：2017年度全国科普统计数据

制图：郭 祥

本报北京12月18日电 （记者吴月辉）18日，科技部在京发布了2017年度全国科普统计数据。统计数据表明，全国科普事业发展态势良好，科普经费持续稳定增长，科普场馆数量快速增长，科研设施加快开放，科普传播媒介日趋多样。

据介绍，2017年，全国科普经费筹集额达160.05亿元，比2016年增加5.32%。其中政府拨款仍是主体，达122.96亿元，占全部经费筹集额的76.82%，比2016年提高了0.66个百分点。其中，人均科普专项经费4.51元，比2016年增加0.03元。

值得注意的是，科普场馆继续快速增长，科普场馆基建支出共计37.41亿元，比2016年增加10.54%。2017年全国共有科普场馆1439个，比2016年增加了46个。其中科技馆488个，科学技术类博物馆951个，分别比2016年增加了15个和31个。全国平均每96.60万人拥有一个科普场馆。参观人数也持续增加。据统计，科技馆共有6301.75万参观人次，比2016年增长11.61%。科学技术类博物馆共有1.42亿参观人次，比2016年增长28.85%。

此外，科普专职人员作用凸显，讲解人员占比提高。统计数据显示，2017年全国科普专职人员22.70万人，比2016年增加0.35万人。其中专职科普讲解人员3.12万人，比2016年增加0.23万人，占科普专职人员的13.74%。专职科普创作人员1.49万人，比2016年增加0.08万人，占科普专职人员的6.57%。全国科普兼职人员数量156.75万人，比2016年减少6.14万人，但实际投入工作量达到189.78万人/月，比2016年增加2.33%。

调查还显示，越来越多的科研机构和大学通过组织科普活动向社会开放，成为我国科普资源的重要组成部分。2017年全国科研机构和大学向社会开放，开展科普活动的数量达到8461个，比2016年增加381个，参观人次达到878.65万，比2016年增长1.77%。

以科技活动周为代表的群众性科普活动产生广泛社会影响。2017年各类科普活动参加人数共计7.71亿人次，比2016年增长6.30%。举办科普（技）讲座88.01万次，吸引听众1.46亿人次。举办科普（技）竞赛4.89万次。举办科普国际交流活动2713次，70.21万人次参加。

与此同时，科普传播媒介日趋多样。除了传统媒体外，科普网站、科普类微博和公众号的传播形式也越来越受到网民喜爱。据统计，2570个科普网站共发布各类文章136.71万篇，发布科普视频4.97万个，网站累计访问量达到9.21亿人次。2065个科普类微博发布各类文章66.45万篇，阅读量达到44.09亿次。5488个科普类微信公众号发布各类文章87.49万篇，阅读量达到6.94亿次。

全国科普统计工作由科技部引智司负责，中国科学技术信息研究所具体承担，此次统计范围包括31个省区市和新疆生产建设兵团，共回收有效调查表6.53万份，是目前国内统计范围最广、涵盖面最大、内容最丰富、最权威的政府科普工作基础数据。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 15 版）

(责编：王仁宏、曹昆)