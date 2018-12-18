原标题：纽约学校护理人员短缺 学生受伤救治有难度

据美国“纽约侨报网”12月16日报道，纽约一位市卫生局高级官员表示，目前纽约全市范围内许多学校都欠缺护理人员，在寻找足够护理人员方面面临的挑战可谓过去15年间最为艰巨的窘境。

据纽约市府方面披露的数据显示，每天平均有至少25栋教学楼中没有任何护理人员配备，形成大面积的“真空地带”。对此，许多家长代表甚为担忧并表示，这一严重缺陷很有可能造成严重后果。一旦有学生在校期间受了严重的外伤，或哮喘病突发，亦或是有其他的疾病突发状况，在无人护理并进行紧急处置的情况下会极端危险。同时，家长们敦促相关部门尽快招募足够的护理人员，以弥补缺口。

据《华尔街日报》报道，如果一个学生“遇到什么身体状况，在没有受过训练的医护工作者及时进行护理和救治的情况下，很可能会造成难以估量的后果。”曼哈顿上西区第三学区的一位家长代表威特金斯(Kimberly Watkins)表示。

第三学区社区教育委员会在日前与市府主管学校卫生方面的官员普莱特(Roger Platt)举行会议时向其表达了家长们的担忧。据一段10月24日会议的录音显示，普莱特对该社区教育委员会表示，“现在正处在一个很棘手的时刻，”学校的护理人员配备情况很不乐观。“我在这个岗位上已经工作了超过15年的时间，目前纽约学校所面临的护理人员短缺的情况，是我在过去15年时间里前所未见的。”

市区内学校、医院、护理服务提供组织等一系列机构的数量不断增长，这也导致了对于护理人员的一场“争夺战”，各方面都在招贤纳才，普莱特指出，他已向市政府提议，要求划拨更多的专项经费，以支持招募更多的学校护理人员。

此外，普莱特表示，恐怕只有出现了由于护理人员短缺而引发的严重事件，这一现象才能够被真正重视并得到解决。

他称，正是因为2017年发生了一名儿童在日托中心突发致命过敏反应，全市范围内所有的儿童托管机构才被强制要求配备肾上腺素自动注射器及受过训练的专门人员在必要时进行妥当处置。“非常不幸的是，往往只有当严重的事件发生，甚至有人的生命受到危害时，事情才真正能够迎来改变。”他说。随后他回绝了媒体进行专访的请求。

对此，纽约市教育局发言人科恩(Doug Cohen)称，学生们的安全和福祉是该局一贯恪守的第一宗旨，全市范围内的1350栋学校建筑中有98%能够做到每天都有专门的护理人员值守。“我们正在努力招纳更多的护理人才，并致力于从长远上解决所有学校的护理问题，以保证每一个学校都有足够的卫生护理力量。”科恩在一封邮件中表示，“目前，市府的人力资源部门正在着手解决这一问题。”

纽约市府每年花费约2亿美元用于为所有学校配备相应的护理力量，而这些专业护理人员则来自于不同的组织甚至公司。由于长期的官僚化管理体制，目前全市各校的护理队伍中，有约900名护理人员受聘于市教育局，而另有约700人属于市卫生局的管辖下。甚至，还有其他的720名护理人员是由市府通过签署合约于护理供应商处调配来的人力，以补齐巨大的护理需求缺口。(实习编辑: 周思敏 审稿：谭利娅)

(责编：郝孟佳、熊旭)