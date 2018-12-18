北京景山学校校长：让零起点的孩子理直气壮来学习

原标题：“让零起点的孩子理直气壮来学习”

北京景山学校三代特级教师深情回忆40年来党和国家“尊师重教”的历程。刘毅摄/光明图片

58年前，在古老的紫禁城畔，一所由中央宣传部直接创办的，用以进行教学改革试验的学校成立，被命名为北京景山学校。35年前，改革开放的总设计师邓小平同志写下“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”十六字题词，并指明“书赠景山学校”。

在庆祝改革开放40年的历史起点上，这所全国知名的基层学校又将交出怎样的答卷？

不久前，北京景山学校的党员教师、老党员和该校对口联系的河北崇礼、河北曹妃甸的党员教师来到国家博物馆参观《伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览》。大家在邓小平同志“三个面向”题词前久久伫立。回到学校后，教师党员展开热烈讨论，一致认为，沿着“三个面向”的航程一路走来，教育已经成为党之大计、国之大计，今天，中华民族拥抱“教育的春天”。

12月16日，北京景山学校举办“学习贯彻教育大会精神主题活动”，全面回顾总结该校以“三个面向”为旗帜，35年来特别是党的十八大以来，深化教育改革，推进素质教育，促进教育公平的思考与实践。

在北京景山学校校园里，很多老教师向本报记者深情回忆，1978年5月4日的《光明日报》在头版报道了北京景山学校马淑珍、郑俊选和方碧辉三位老师成为全国首批特级教师的消息并配发评论文章，由此开创了中国教育史上评选特级教师的先例，持续在全国引发巨大反响，成为党和国家“尊师重教”的生动反映。

“我还要继续健康快乐的生活工作，和北京景山学校，和祖国的教育事业白头偕老。”84岁高龄的全国首批特级教师郑俊选简短的发言，引发全场持续的雷鸣般的掌声。

早在1960年建校之初，北京景山学校就开始自主编写语文、数学实验教材，至今经历了五代的更迭。目前，“景山版”自编教材再次通过教育部审核，被列为国家级实验教材，并在全国600多所学校开展实验教学。其背后，是几代景山教师几十年如一日进行教育改革的艰辛历程。

“坚持素质教育，坚持首都首善，坚持立德树人，坚持改革创新”，北京景山学校校长邱悦在题为《坚持首善育人标准 聚焦教育根本任务》的主旨报告中，从“景山历史”“景山实践”“景山追求”“景山格局”“景山思考”五个方面介绍了学校改革发展的收获及展望。他特别强调，站在“两个一百年”奋斗目标的历史起点上，培养人的问题如何强调都不为过。

“让零起点的孩子理直气壮来学习！坚决反对各种功利短视的‘抢跑’。”邱悦的坦率直言再次引发全场教育界同行的强烈共鸣。

教育部副部长朱之文在讲话中代表教育部对北京景山学校全体师生以及全国基础教育工作者表示敬意。朱之文指出，在“三个面向”的指引下，北京景山学校就如何办出中国特色、世界水平，如何教育培养学生更好地适应未来需求、更好地适应现代化要求进行了积极探索。几十年的实践表明，北京景山学校是一所敢于创新的学校，是一所不唯分数、不唯升学率的学校，是一所真正注重学生全面发展、关注每一名学生发展的学校。（本报记者 董城）

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