原标题：杭州一班主任向家长推销土特产 被举报差点丢工作

杭州有一位小学一年级的班主任，近日因为发短信向家长推销家乡土特产，被举报了。

事情发生在临安的一所民办学校，那位班主任是刚入职的新手老师，出于好心，帮着老家千岛湖的一些亲戚朋友吆喝土特产，并群发短信向班里的家长推销。

收到举报后，学校经调查属实，目前还在研究如何处理。

临安当地教育局称，教育部门对家长的举报十分重视，第一时间联系学校进行核实。教育局相关人士接受采访时说，作为一名人民教师，向家长推销商品是绝对不允许的。至于对此如何处理，要看其行为影响有多大。如果情节恶劣屡教不改，就必须严肃处理。

新班主任被举报

家长群里发道歉信

当天下午，这位老师在家长群里连发两条道歉短信——

“各位家长，在这里跟大家说声抱歉！跟你们发小广告，推销家长的特产，我做得不对，你们把我投诉到教育局，我接受批评。我已经接到教育局的通知了，对不起大家！万分抱歉！”

“这个学期我刚到这个学校工作，离家300多公里（应是300多里），（产后）还没8个月就把女儿放在家里，来这里工作养家。可能是我想着把家乡的特产介绍给你们，有人觉得我赚大钱了吧，你们对我的批评我接受。可能我跟老公都会因为这个投诉失去工作，我接受批评。对不起！”

这件事发生在上周五，钱报记者是在杭州市教育局的校外培训机构市民监督员群里得知此事。当这两条道歉短信出现后，大家产生了比较大的分歧。

有人表示同情，觉得老师其实挺辛苦的，要提高他们的待遇，希望不要处罚这位老师；

有人很理性，认为规则就是规则，制度就是制度，不能因为贫穷就去破坏规则；

有人做了比较，觉得这位老师比起那些在外补课的在职教师，危害性小很多，而且不是强买强卖，应批评教育为主。

学校：已经调查清楚

上报给了董事会

这件事发生在临安的育英实验学校，一所建校8年的民办学校，专门为外来务工人员子女创办的。

被举报的老师是今年9月新入职的，现在是一年级的班主任，语数包班。家长对她的举报，主要有两条：

一、有千岛湖籍的老师在家长群中推销自己老家的鸡鸭和虾米，利用自己的职业影响力谋取利益；

二、班级老师要求差生家长额外交钱，下课后在班级里统一培训。

昨天下午，学校的负责人陈校长对钱报记者说，他已经对这件事做了调查，事情是这样的：

这位老师是千岛湖人，有个亲舅舅是做麻酥糖的，三个儿子不争气，家里比较困难，她就想着帮忙推销一下，希望能改善一下舅舅的生活条件。另外，她老妈在家里养了一些本鸡，还有个老家的闺蜜是做番薯干的，就一起推销了。

她给家长群发了一条短信，就是询问一下，并没有强制买卖。

另外，家长投诉的收费补课的事，我也了解了。前段时间，有家长咨询她，孩子成绩不太好，希望老师能帮忙补一下课。她知道这样做政策不允许，不能有偿补课。但是，她做了一个错误的选择，将学生介绍给了她的一个同学，这个同学是在外面办培训班的。

陈校长说，现在，教育部门一直在严厉规范整治校外培训机构，学校也组织老师对相关政策进行了学习。“当时，这位班主任就意识到自己做得不对，在11月下旬就劝她同学不要再做违规的培训班。她同学听取了建议，把班停掉了。”

对于这件事，陈校长表示，他已经把调查结果上报到学校董事会，由董事会决定如何处理。陈校长感慨道：“我不支持这样的事，肯定是不允许的。教师职业与其他职业有所区别，在其他职业看似平常的事（帮亲戚推销土特产），教师就不能做。当老师的，得守得住清贫。”

当地教育局表态

老师推销商品肯定不允许

对于这件事，杭州市临安区教育局十分重视，第一时间与学校取得联系进行核实。

该局人事科的一位工作人员对钱报记者说，老师向家长推销产品，这肯定是不允许的。自己不做有偿补课，但做中介将学生介绍给他人也是禁止的。

这位工作人员说，从程序上来说，这件事应该由学校来处理，学校最后把处理结果上报给教育局。“在今年暑假区里举办的师德培训班上，我们再三强调老师禁止做的一些事，可能部分老师在这方面的敏感性欠缺一些。”

临安区教育局另一位工作人员对记者说，从他了解到的情况看，这位老师是新入职的，她本意是想帮助老家亲友才推销土特产的，自己并未获利，只是不知道这样做是违规的。

“这件事的负面影响不是很大，我个人觉得还是以批评教育为主。”这位工作人员说，“如果是屡教不改者，那就必须严肃处理。”

陈校长说：“我对这位班主任的工作是基本满意的。我们学校一年级的学生就要住校，她白天给学生上课，晚上还要跟学生住在一起负责照顾。她自己的小孩要喂奶，也都是奶奶抱到学校来，真的不容易。”

出了这事后，这位班主任情绪有些低落，已经深刻认识到了自己的错误。陈校长说，她目前仍在工作岗位上，一边上班一边等待处理结果。（梁建伟）

(责编：郝孟佳、熊旭)