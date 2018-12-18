原标题：大学生支付方式调查：超7成出门不带现金 移动支付成主流

近年来，移动支付已经越来越普遍。大学生多久没用过现金？使用移动支付的频率如何？对移动支付有哪些认识？

近日，中国青年网对全国1021名大学生展开问卷调查，结果显示：超9成大学生最常用的支付方式是移动支付，超7成大学生在日常生活中身上不带现金，超3成大学生不记得上次使用现金的时间，超7成大学生每天都要多次使用移动支付，超8成认为日常生活中使用移动支付的次数在不断增加，超5成大学生每个月的移动支付总额占消费总额的比例是75%-99%，移动支付虽然支付方便、速度快到账及时，不少学生认为存在“个人信息容易泄露”“安全性低”等隐患。

超9成大学生最常用的支付方式是移动支付

在接受调查的1021名大学生中，有94.42%的大学生最常用的支付方式是移动支付，其次是刷卡支付占4.02%，使用现金支付仅占1.47%。在调查中，有97.85%的大学生认为移动支付更方便，认为现金支付方便的大学生只占2.15%。

“感觉手机没电就会没饭吃。”潍坊科技学院的大二学生张满意经常使用移动支付，他表示，移动支付已经渗透到自己生活的方方面面，衣食住行都已离不开移动支付，只要扫一下二维码，就可以实现支付，“有时候家里人会给我现金，但我也存在支付宝或微信里。”

西南石油大学大二学生兰岚告诉记者，移动支付比现金支付更加方便。“使用移动支付方式，一来不用在兜里揣钱，也不容易丢，还可以避免带大量现金的麻烦；二来可以随时随地支付，且不受数额限制，只要手机有电就基本没问题；再者，移动支付更节约时间，避免了商家找零，也不会出现差错。”

超7成大学生日常生活不带现金 超3成不记得上次使用现金时间

随着移动支付的普及，“一部手机走天下”已成为现实。那么，在日常生活中，有多少大学生会带现金出门呢？调查数据显示，仅22.53%的大学生会带现金，77.47%的受访大学生在日常生活中不带现金。

有多久没有用现金支付？数据显示，31.54%的受访大学生不记得上次使用现金支付是什么时候，14.79%的学生3个月没有使用现金支付，其余为1个月、半个月和半年，各占12.44%、11.46%、11.26%。

在过去的半年时间里，宁波财经学院大三学生珺琦的所有消费都是移动支付，无论是平常出门吃饭，还是购物，她只需带上一部手机，“一部手机就够了，用不着带现金。”

安徽大学大四学生汪博告诉记者，日常生活中，他钱包里基本不带现金，平时都是通过手机支付，特别方便。“我差不多四个月没用过现金了，也没打算用现金，太麻烦了，钱包里仅有的20元还是老爸给的打车费，现在还在钱包里没动。”

超2成大学生钱包没有现金 超7成每天都多次使用移动支付

钱包里有多少现金？调查显示：30.36%的大学生钱包里的现金不足50元，30.17%的大学生钱包里的现金会保持在50—100元，再次为100—300元、300—500元、500元以上，各占15.67%、2.15%、1.57%。值得注意的是，有20.08%的大学生钱包里不放现金。

“我钱包里大约有30多元，大部分都是硬币，有时回家坐大巴，或者从学校去市区，用来坐公交。”周口师范学院大三学生王梦瑶告诉记者，除了吃饭用校园卡之外，自己每天都会用手机支付买一些生活用品，“我觉得我现在出门可以不带钱包，但必须带充电宝。”

在日常生活中，大学生使用支付宝、微信等移动支付的频率是多少？本次调查数据显示，75.42%的大学生每天都用很多次，19.78%的大学生基本一天一次，3.53%的大学生一周会用一两次。

黑龙江八一农垦大学大三学生柴祺祺告诉记者，她每天除了在校内使用校园卡，在校外基本都是用移动支付，“我每天基本用两三次，感觉已经对移动支付产生依赖性，离开手机支付什么都做不了。”

超8成大学生使用移动支付的次数在不断增加

使用移动支付的次数是否在不断增加？调查显示，87.07%的受访大学生表示有所增加，9.6%认为并没有多大变化，3.33%的受访者没注意。那么，移动支付金额占消费总额的比例是多少？数据显示，53.09%的大学生每月通过移动支付进行消费“占总消费的75%-99%”，其次为“占总消费的50%—75%”和“占总消费的100%”。

“最近使用移动支付的次数增加了不少。”新乡学院大二学生陈果告诉记者，由于最近天气比较寒冷，所以使用移动支付次数有所增加，主要用来添加衣物和购买保暖物品。

超9成大学生认为移动支付较方便 超7成担心个人信息泄露

现阶段，移动支付有哪些好处和不足？调查显示，96.96%大学生认为移动支付的好处是“支付方便”，其次为“避免携带大量现金风险”和“速度快到账及时”，各有77.96%、65.23%的大学生选择。

“方便快捷。”新乡学院大二学生史亚茹告诉记者，她在外地上学，父母可以通过手机汇款直接转到自己的账户，足不出户短短几分钟就能完成操作。

与此同时，对于移动支付的潜在安全问题，大学生有什么看法？调查显示，76.89%的大学生认为移动支付的不足为“个人信息容易泄露”，其次为“安全性低”，有44.56%大学生选择。

高校教师支招 为大学生支付安全保驾护航

安徽师范大学生命科学学院教师何馗馗认为，“去现金”时代已然来临，移动支付方便快捷，可以避免携带大量现金的风险，给我们的生活带来了极大方便。但是，随着移动支付的高速发展，个人信息安全问题是个不得不关注的问题。

为此，何馗馗建议，大学生在使用移动支付的时候，首先要注意个人信息安全，避免个人信息泄露，提高鉴别能力，谨防移动诈骗。其次，还要避免与移动支付相应而生的网络信贷，主动远离网络信贷，学习与网络信贷相关的防范措施，如果遇到资金问题，一定要告诉家人、老师，避免陷入骗子的骗局。第三，建议同学们保持理性消费，在消费能力允许的情况下进行消费，反对浪费、攀比等不良现象，以性价比为衡量标准，有计划、有限度地进行消费，做理性的消费者。

“近年来，大学生运用移动支付进行消费，已经非常普遍。”南昌工学院青年教师夏育盛认为，在支付方式的选择方面，支付方式的安全性与操作流程的简便性是最重要的两个因素。

对此，夏育盛建议，首先，要树立一个正确的消费观，避免盲目消费与过度消费，尽量在每次购物前制定一个购物计划，做到理性消费。其次，在进行购物时，要做到货比三家，选择信誉度高的商铺，在交易过程中，要注意保护自己的银行卡卡号、手机号码、家庭地址等个人信息。第三，在发生网上购物纠纷时，要学会保护自己的权益，积极了解退换货的流程，必要时可以寻求有关部门的帮助。（记者 李华锡 通讯员 刘建柱）

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