首届家庭教育发展论坛举办 教育部部长透露将重点抓一件大事

人民网北京12月18日电 （记者 林露）由中国关心下一代工作委员会（以下简称“关工委”）、教育部关心下一代工作委员会指导，中国下一代教育基金会（以下简称“基金会”）和中国宋庆龄青少年科技文化交流中心联合主办的首届家庭教育发展论坛17日在京举办。本次论坛为期三天，来自全国各地教育部门、关工委、学校有关负责人和研修班学员代表共300余人参加此次论坛。

中共中央政治局原常委、国务院原副总理李岚清为此次论坛篆印“家校协同 立德树人”表示祝贺；第十届全国人大常委会副委员长、中国关工委主任、基金会创会会长顾秀莲出席论坛并做总结讲话；教育部党组书记、部长陈宝生书面批示对论坛的举办给予充分肯定。教育部党组成员、副部长朱之文，国家教委原副主任、国家总督学柳斌出席论坛并分别致辞。

家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。顾秀莲说，要给孩子讲好人生第一课，帮助扣好人生第一粒扣子，全社会要担负起青少年成长成才的责任。本次论坛将立足国情，紧扣时代，探讨新时代我国家庭教育事业科学发展的新思路、新方法。“我们要在弘扬优秀家庭教育传统的同时，倡导现代科学的家庭教育观念；以论坛为载体，广泛开展形式多样的品牌项目及活动，推动家校协同，促进立德树人；首期家庭教育指导者培训班学员要肩负宣传推广使命，广泛传播家庭教育先进理念和先进做法。”

朱之文在致辞中宣读了教育部党组书记、部长陈宝生对本次论坛报告的批示：“家庭教育非常重要，明年要重点抓一抓这件大事，这个论坛适逢其时”。朱之文表示，“家庭教育仍是一个薄弱环节，面临家庭教育如何科学化实施，家长的教育能力如何提升等诸多挑战，与新时代党和国家的要求还有差距，还不能很好地适应孩子们德智体美劳全面发展的要求。教育部将着眼于立德树人根本任务，充分发挥教育系统特别是中小学校和幼儿园在家庭教育中的重要作用，引导家长树立正确教育观念，推动学校强化家庭教育指导，会同各部门拓展家庭教育阵地，凝聚形成全社会关心支持家庭教育的合力。”

柳斌在致辞中盛赞举办该论坛是做了一件大实事、大好事。他认为，家庭教育是一切教育的基础，在国民教育中的作用不可替代。家庭教育包罗万象，首在“立德树人”，应把德育列为家庭教育重中之重，诚信明理，仁爱友善。其次，要强化“身教重于言教”理念，不断提高家长自身素质,时时、处处、事事为孩子做好榜样，以身作则，创造有利于孩子愉快成长的家庭文化环境，引导孩子成长为新时代高素质公民。此外，要做好家庭教育指导师培养培训工作，在全社会营造重视家庭教育的良好氛围。以爱润其心，以德导其行，遵循教育规律，掌握教育方法。

为进一步提高家庭教育科学化水平，制定和完善家庭教育标准体系，论坛成立了家庭教育专家指导委员会，顾秀莲任总顾问。中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长孙云晓，教育部关工委常务副主任、中国家庭教育学会副会长傅国亮等14位专家学者受聘为家庭教育专家指导委员会首批专家。与会人员还参观了本次论坛开辟的位于中国宋庆龄青少年科技文化交流中心一层中厅的家庭教育体验交流活动区。

此次论坛旨在贯彻落实习近平总书记关于家庭教育的重要指示精神，以及国家有关文件精神，从理论与实践层面探讨新时代我国家庭教育工作的创新与发展路径，搭建家庭、学校、社会协同教育的公益平台，促进少年儿童健康成长，家庭社会和谐美满。论坛原则上每两年举办一次。

教育部关工委顾问、基金会第一届理事会理事长田淑兰，中国关工委常务副主任兼秘书长杨志海，外交部原副部长、中国关工委常务副主任武韬，全国工商联第十届副主席、基金会副理事长沈建国，教育部离退休干部局局长、教育部关工委副秘书长于虹，中国关工委办公室主任陈江旗，教育部关工委常务副主任、家庭教育中心主任、中国家庭教育学会副会长傅国亮，教育部关工委常务副主任、中国教育装备行业协会会长王富，教育部基础教育司副司长俞伟跃，基金会理事长王萍、副理事长孙成华、秘书长吴涓，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任智刚出席论坛。

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