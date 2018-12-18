原标题：留学败光200万元 保温瓶式教育塑造了“巨婴”

近日，媒体报道了这样一个案例：一个叫晨宇的男生，从小性格孤僻，不愿与人交流，18岁出国留学，两年败光200万元，却连预科都没毕业，回国后到大专院校求学，不到两个月就弃学回家，与游戏为伴，吃饭还要家人喂，仅剩下的交流就是向家人要钱……如此模样，难怪被扣上“巨婴”的帽子。

只知道索取，不懂得奉献，是一种典型的自我主义。“巨婴”活在自己的小世界里，对外面一切无感，缺乏正常社会道德感和基本伦理意识，更没有感情的滋润与释放，冷血而无趣，漠然而可怕。

“巨婴”不仅生活上死板机械，心理上也张狂无比或者脆弱无比，一旦在社会碰壁，心理问题就会逐步累积，变得更加严重，甚至形成“自我破碎”。既可能伤害个体命运，也可能给社会层面造成隐患，毕竟不健全的人格，也藏着畸形的价值观。

前一阵子，有媒体报道，现在的孩子说不得碰不得，心理承受能力越来越差，受不了一点委屈，也让很多家长发出了孩子“玻璃心”的感慨。其实，这就是典型的“温室里的花朵”，也是“巨婴”的呈现。

结合“巨婴”问题呈现过程来看，板子还是要打在家庭教育的层面上去。一些父母培养子女时，信奉金钱至上，物质至上，却遗忘了正常的人间温暖和亲情付出，即使有关爱，也只是纵容和溺爱。如此，便让子女不仅没有金钱的概念，更没有了生活的滋味。留学学不好，生活更是过不好，也迷茫了未来，更别提所谓的价值追求了。

只知呵护，不懂引导和教育，更没有相应的锻炼，所谓的陪伴也流于表面，没有高质量的追求。这说到底就是保温瓶式教育，毕竟，“惯子等于杀子”，过度溺爱也是悲剧的开始，这绝不是危言耸听，恰恰是科学合理教育缺失的情况下，必须敲响的警钟。

当然，不仅是家长，在学校和社会都应该尽早把我们的孩子从“保温瓶”里拿出去，科学适当地冲冲凉水，锻炼一番。在“宽严相济”和“规范引导”的正确教育路径中，守住孩子心理健康的底线，一切以形成健全人格和正确三观为奋斗目标。否则，一旦等到“巨婴”成形，怕是多少匹马都拉不回来。

默城 来源：中国青年报

(责编：袁勃)