高考成绩被更多外国高校认可 名校申请竞争保持白热化

人民网北京12月17日电 （记者 郝孟佳）16日，启德教育发布《中国留学市场2018年盘点与2019年展望报告》。报告称，越来越多的国外高校认可中国高考成绩。

报告显示，2018年10月，英国老牌名校，“罗素大学集团”成员伯明翰大学宣布接受中国学生使用高考成绩申请本科课程，随后，英国莱斯特大学、邓迪大学、肯特大学、西英格兰大学等也陆续宣布接受中国高考成绩。

而在加拿大，医博类排名前8以及综合类排名前3的名校本科申请均需提供高考成绩作为录取必要条件。世界排名前50的加拿大英属哥伦比亚大学，中国学生申请2019年秋季入学，必须递交中国高考成绩，否则需要提供至少三门AP成绩，并且不能用SAT或ACT等其他国家的标准化考试成绩替代。

目前，澳大利亚的24所高校认可并接受中国高考成绩，澳大利亚“八大”中已有7所接受中国高考成绩申请本科课程。大部分接受中国高考成绩的澳大利亚高校都要求申请人的高考分数至少要达到本地录取二本线以上，其中“八大”要求一本线以上甚至更高。相比国内激烈的高考录取竞争，相同分数有可能申请到世界排名更高的澳洲大学，也吸引了不少中国学生高考留学两手准备。

报告显示，加拿大本科留学生专业选择，商科类专业占比最高，达到38.98%，理科类、文科类和工科类占比分别为26.53%、22.63%和11.86%；加拿大研究生留学十大热门专业为：MBA、教育学、金融、计算机工程、经济学、土木工程、管理学、计算机科学、机械工程、会计。

在澳大利亚，商科依然是中国学生的主流选择，占比在40%左右，理科、工科为第二大申请群体，占比25%左右；澳大利亚研究生留学十大热门专业为：国际商务/贸易、会计、信息技术、金融、土木工程、电子工程、传媒、市场营销、设计、教育。

新西兰国际教育推广局2017年数据显示，除了最受欢迎的商科类专业，工程，教育和信息技术专业也倍受国际学生青睐。工程和信息技术是新西兰紧缺移民专业，而教育一直都是新西兰的优势专业，始终排在世界前列。报告显示，中国学生留学新西兰选择最多的十大专业为：管理学、商务/贸易、工程、会计与金融、教育与语言、旅游酒店管理、市场营销、计算机、媒体设计、食品技术。

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