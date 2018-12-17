中学教师翁家海对学生的最后一次应答：“老师一直都在”

原标题：“老师一直都在”

学生：“呼叫大海！求助！”

老师：“我一直都在，请讲！”

这是江苏省宝应中学2018届11班QQ群里最常见的师生问答。

这样的呼叫和应答，在11月24日16时40分，再也没有了更新。因为“大海”——翁家海老师，走了。36岁的他，走得太匆忙，来不及进行道别。

可以回去上班了

11月28日，天气阴沉。大海老师的同事、学生来了，一些远在外地、大海老师教过的毕业生也来了，近千师生自发送他最后一程。

回忆起翁家海，该校副校长张广银不禁眼圈发红。11月24日上午，翁家海像往常一样走进教室上课。课后他感到心脏不舒服，下午病情急转直下倒地昏迷。最终因病毒性心肌炎导致心脏骤停，抢救无效，翁家海再也没有醒过来。

“到现在我们都不敢相信，上午大海老师还给我们上了课，下午就传来噩耗。”悲伤让学生们久久缓不过劲来。

“他是我们学校重点培养的青年教师。”张广银说，翁家海身体不太好，学校只给他安排了一个班的数学教学任务。去年，翁家海查出胰腺后长有肿瘤。手术后，他放心不下学生，身体还没有完全调养好，就要求重回课堂。

事实上，医生要求翁家海必须休息两年才能上班，但在家休养仅一周后，他就觉得“可以上班了”。尽管家人一再劝阻，翁家海还是提前回校。在大海老师术后回班级的第一天，全班学生自发买来的鲜花摆满了讲台。

多想再听他说“加加油啊”

“我去了大海老师现在的办公室，第一眼就认出了他的桌子，因为桌面整齐，因为桌上还是那个黑色的订书机……”毕业生顾家璇回忆起学生时代，她说，每次同学们作业本和试卷乱七八糟地交上去，都会清清爽爽地发下来，上面就有这个订书机订过的痕迹。

“翁老师总是会让我交作业连草稿纸一起交，连草稿纸上的错误都会圈出。”毕业生高磊说。

“快高考了，他把我叫到办公室，给了我一份他自己找的数学卷。在我自己都不抱希望的时候，他在我身上看到了希望，然后是第二份、第三份……”毕业生蔡成承说。

“大海老师从来不会用大量的习题来拔高数学成绩，他不仅关心我们的成绩，还在努力留住我们的快乐和健康。”学生吴静雯说。

“前不久，他还在班级QQ群里说过‘我一直都在’。”“我数学作业每次都做得最慢，他总跟我说不着急，可以单独交给他。”“是翁老师的鼓励让我的数学成绩从不及格提到高考的132分。”……很多学生写下悼念文章，深情回忆与翁老师在一起的时光，“多想再听他说‘加加油啊’！”

“一两身教等于一吨言教”

“一两身教等于一吨言教”，这是翁家海朴素的教育信条。

每天早读，不管刮风下雨、严寒酷暑，他都坚持比学生早到班上。他把爱都给了孩子们，对自己却很马虎。

2014年，翁家海担任高三（12）班班主任，冬天的一个清晨，他像往常一样，站在教室门口迎接每一个学生。有个学生悄悄地说：“翁老师，你的脸有点歪”。当时翁家海并没在意，直到上完第一节课，才发现自己眼角嘴角歪斜，匆忙赶往医院，医生要求他住院治疗，但是他一想到孩子们还有一百多天就要高考了，他便上午针灸下午上课批改作业，晚上谈心或辅导，从未落下一节课。

“在家，他谈论最多的就是哪个学生进步了，哪个学生退步了，哪个学生最近上课总是瞌睡，我们夫妻间的话题除了学生还是学生。”翁家海的爱人说，“大半夜，宿管一个电话说班上学生生病了，他会第一时间跑到宿舍带学生就医。中秋节如有学生不能回家，他都会送一块月饼。”

为了做好文科班的数学教师，他研究文科学生的特点，不断打磨，让自己的课堂融整体把握、突出重难点、领悟解法为一体，实现师生、生生、生本间的平等对话。

如今，2018届11班的QQ群依然存在，可学生们再也无法“呼叫大海”，这一次，他永远地“潜水”了。

“我一直都在”，成了翁家海与学生说的最后一句话。（通讯员 王开俊 蒋斯亮 本报记者 李大林）

(责编：郝孟佳、熊旭)