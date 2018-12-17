长春理工大学“创新五部曲”打开实验室大门

原标题：“创新五部曲”打开实验室大门

创新创业实验室里，学生们分享“智能双臂解魔方机器人”研发经验。长春理工大学 供图

吕婷和她的团队凭借“智能便携红外热成像仪”从全省6万多个参赛项目中脱颖而出，以排名第6位的名次进入第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛并获得铜奖。由于该项目契合艾睿光电科技有限公司的市场拓展需求，目前，双方已进入投资洽谈阶段，吕婷离自己的创业梦更近了一步。

在吉林省入围第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖的6个参赛项目中，长春理工大学就有两个，且都出自光电工程学院。

从2015年开始，长春理工大学光电工程学院立足学科优势特色，着眼本科教育质量提升，倾力打造出了充满吸引力、塑造力和辐射力的创新型人才培养“秘籍”——“创新五部曲”。才入江湖，锋芒已露。

重新设计培养模式

记者来到光电工程学院光电科技协会创新实验室时，大二学生王君雅正忙着撰写“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的参赛作品项目书。她很珍惜来到实验室学习的机会，“经过三轮考核才留下来的。除了上课或晚上睡觉，其他时间基本都在这里”。

光电科技协会创新实验室是该学院实行“实验室开放计划”的10多个实验室之一。当很多大学生在为如何拿到创新学分犯愁时，光电工程学院的很多学生早已一头扎进实验室，在创新实践中放飞自我了。今年9月份入学的张昊然，已经顺利通过首轮测试，成为机器人环境感知与人工智能实验室的熟面孔了。

“实验室开放计划”，是以提升学生实践动手能力为目标，向学生全面开放各类实验室的培养手段。它同专注软件操作技能培训的“菜鸟计划”、侧重综合实践能力展示的“创新竞赛计划”、致力于深层次基础科研的“培优计划”以及着力孵化创业梦想的“创客空间计划”，统称为“创新五部曲”，构建起本科生创新能力递进式培养网络。

院长付跃刚是“创新五部曲”的缔造者：“如今学生们参加竞赛、参与科研的想法很强烈，基础课程和实验教学已经满足不了培养创新型人才的实际需求。我们必须重新审视培养体系，重新设计培养模式。”

2015年12月，学院网站挂出了首期培优计划的通知，42名学生经过两轮选拔，成为奏响“创新五部曲”的第一批弄弦者。

提高标准严进严出

“创新五部曲”对学生自主权的充分尊重并非放任自流，创新学分是它给学生划下的底线。

“如果学生参加文体活动、义务劳动就可以得到创新学分，那么还会有多少人愿意静下心来搞科研、做学术呢？”学院副院长田明说，在光电工程学院，“创新五部曲”还原了创新学分应有的样子。

为了拿到创新学分，一部分对科研缺乏兴趣的学生不得不选择参加“菜鸟计划”学习软件操作。“大多数人是不甘心做‘菜鸟’的，所以就有越来越多的学生进入实验室、参加创新竞赛。通过这样一种激励，学生们的动手能力得以整体提升。”探测与信息工程系教师王世峰介绍，学院规定，除了英语四六级之外，学生必须通过自主参加各类创新竞赛并获奖才能得到创新学分，学院的培养目的也达到了。

在利用创新学分为“创新五部曲”圈粉的同时，学院还给每项计划设定了“高门槛”。

王君雅告诉记者，参加各项计划都需要竞争上岗，“每年报名加入我们实验室的大多在200人以上，但最终只能有10人左右被接收。我的一个同学连续两年参加选拔考核，都没有获得进入实验室的机会”。

在结果考核方面，学院要求同样很高：学习软件要通过严格的上机测试，参加创新竞赛的人必须用比赛成绩说话，培优计划的考核条件是至少在核心期刊上发表一篇论文。

由于结题要求高，孙正枭的培优项目论文已经被老师打回来两次了。“不容易通过说明含金量高，这也是我参加培优的目的，我相信自己能坚持到底、顺利结题。”他坚定地说。

与严格的制度设计相对应的，是沉甸甸的质量红利：852人次在省级以上创新竞赛中获奖，其中仅国家级一等奖就有40项；40人次发表学术论文30篇，其中核心期刊以上16篇，这在全国高校同类学科中也处于较高水平。

学院副院长闫钰锋表示，严进是为了激发精英意识，严出是为了保证培养质量，“这两道关卡都通过了，才称得上优秀”。

交叉学科合作企业

“人才培养必须坚持需求导向，无论是高校还是学科，都要站在服务国家战略、满足产业需求、面向未来发展的高度去谋划建设思路。”带着这样一种思考，付跃刚决意做好两件事。

第一件是将部分专业相关度较大的科技创新社团纳入学院的相应开放实验室。由于这些社团面向全校纳新，这样一来，就有不少其他学院的学生参与到光电工程学院的“实验室开放计划”中。此举让学生在实践中感受并重视学科交叉融合，拓宽科研视野。

机器人环境感知与人工智能实验室每年都会组织成员参加全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛和“互联网+”大学生创新创业大赛，经济管理学院大三学生刘昕辰就是凭借自己的专业优势被实验室负责人看中的。“他们做技术，我负责财务和营销，发挥各自专长，会更有竞争力。”刘昕辰说。

交叉融合的渗透力并不止于学生层面。首期“培优计划”结束后，其他学院、研究机构的教师都慕名而来，希望借助“培优计划”的平台找到优秀学生一起做项目。据了解，仅该学院2018年公布的35个“培优计划”项目中，就有8个是由非本院教师提供的。

“如果不对接社会需求，学科之间的交叉融合做得再好，也无异于纸上谈兵。”付跃刚做的另一件事，是把合作企业拉进“第二课堂”。

从2017年开始，该学院携手企业进一步完善“创新五部曲”，打出了一套漂亮的组合拳，讯技光电科技（上海）有限公司成为“菜鸟计划”的操盘手之一，从报名、培训到考核、发证，全权负责。

对于“创新五部曲”的未来走向，付跃刚表示，目前，长春理工大学正在加紧建设大光电学科体系，其核心建设思路就是立足未来需求、打破学科壁垒、充分交叉融合。（田苗华 程力）

(责编：郝孟佳、熊旭)