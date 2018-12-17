办附属学校成大学与政府合作新路径

随着大学附属学校的多年发展，附属学校建设已超越大学参与基础教育的初衷，而是可以作为大学与地方政府开展教育合作的重要途径和有效平台。

大学内部的机构设置与运营

为管理大学的附属学校，进而推进与地方政府的合作，大学内部设置一个总部机构，名称可以为“基础教育学院”等，作为学校一个独立的二级机构。基础教育学院有着“连锁运营”的内涵而有别于学校其他二级学院；有着“校外行政”职责而有别于学校机关职能部门，一般安排职权相宜的人财物（自主权）制度。学院内部体制和职能为：①学院：承担学院行政、法律事务，校地合作理事会秘书处，成本管理，公共关系。②学校管理部：承担委派实验学校管理人员，实验学校业务管理，基础教育师资配置和管理，教育质量控制。③学校发展部：扩展规模及合作模式，寻找潜在师资，组建潜在教学团队。④基础教育研究院（可设）：纳入学院管理，统一师资培训，课程研发及推广，学术研究。

管理体制为：①基础教育学院院长、党委书记，以及院部工作人员为学校事业编。两部一院，学校运营部、学校发展部和基础教育研究院，主要负责人及主要岗位为学校合同制职员。其他，根据需要可以采用购买服务等机制。②校地合作资助的经费，按相应额度，用于学院、学校成本支出。赋予成本管理和“自身造血”的功能。③基础教育学院兼顾缓解教职员工子女就学困难，提供师范教育本科生、研究生实习基地，争取优质本科生源等要求。④起草基础教育学院章程，厘清各法律主体的关系，确定权限分级、审批程序。成立基础教育工作小组，成员为校内相关职能部门。

基础教育学院是大学参与基础教育的总部机构，大学在师范生培养、学术研究专家（基础教育精英教师）建设的基础上，需要建立一个机制，利用附属学校渠道筹集基础教育发展基金，支持基础教育相关学科的发展。

政府的基础教育主体责任履行

2006年修订后的《义务教育法》明确了义务教育的政府主体责任。义务教育财政主体和管理主体明确由政府承担。大学附属学校也是基础教育的重要组成部分，附属学校是地方政府举办的学校，是大学与地方政府友好合作的载体，需要统一的团队管理和体制机制，按照双方约定的合同和章程运营管理。校地合作共建基础教育是大学与地方政府友好合作，创意、创新和创设的，双方投入均不可或缺。

校长、书记由大学选派，基础教育师资按照地方政府的标准与要求进行配置，由地方教育局统一招聘，可优先考虑大学的师范专业毕业生。

政府提供或选址建设附属学校的校园，包括教室、校舍和设备设施，给予相应的政策和经费扶持。在附属学校内部建设基础教育研究院研修中心，解决附属学校必备的人力资源培训设施。

地方政府完成硬件建设，大学输出品牌、委派干部、轻资产运行，是一种可以复制的合作共建模式。这个框架体系是校地双方坚持“优势互补、资源共享、合作共建、协同发展”，充分发挥师资、学科、科研、管理等方面的教育资源优势，增加优质教育资源供给，扩大优质教育资源覆盖面，共同打造一流基础教育的模式。（吉伟）

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