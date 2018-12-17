原标题：高等教育如何服务军民融合战略

军民融合产业迎来了大发展的时代机遇。近年来，国家和地方上拆壁垒、破坚冰、降门槛，军民融合得到大发展，全国各地的航空产业园从2010年的28家激增至当前的140余家，经工信部认定的国家级军民融合产业基地已达32个，产业呈现做大做强的良好趋势。

军民融合向深度发展，必须走军民、军地之间的科技协同创新之路，需要高等院校、科研机构参与进来，打造“产学研用”深度融合模式，发挥技术研发优势，在战略高技术领域开展基础性、前沿性、颠覆性技术创新，实现关键核心技术自主可控，共同探索推动国防科技工业和武器装备发展。如青科大在军民融合国家战略重点布局的高分子材料领域、功能涂料领域、海工配套装备领域，化学工程领域、自动化与信息技术领域形成了较强的科技攻关和产学研用合作优势。今年4月，青科大联合珠海欧比特宇航科技股份有限公司，在中国酒泉卫星发射中心成功发射“青科大一号”卫星，并在青科大建立卫星数据处理中心，为青科大开展军工合作助力海洋强国、航天强国、网络强国和国防现代建设提供了重大契机和坚实支撑。

高等教育在军民融合发展战略中肩负重要使命，是军民融合无可替代的主要枢纽和动力源。军民融合国家战略为高等教育实施“双一流”战略、建设高等教育强国、加快教育现代化提供了难得历史机遇。切实发挥高等教育所特有的功能和优势，打造具有中国特色的军、校“人才培养共建、技术创新共享、高端人才共用、产学研用共融”新模式，高等教育在军民融合国家战略中必将大有可为。

高等教育要聚焦军民融合战略人力支撑，构筑军、校“人才培养”共建体系。通过军民融合和资源共享，建立以军队培养为主、高校培养为辅的多元化高水平人才培养体系，有效提高军队人才的培养起点，为国防事业和军队建设提供源源不断的高素质创新型、技能型人才，更好适应新时代中国特色军事变革需要。

高等教育要聚焦军民融合战略技术支撑，构筑军、校科技创新共享体系。高校作为基础研究和科研创新的主阵地和活跃带，应主动将科研工作有效融入军民融合大型科研工程项目中去，对接军工和国防建设领域卡脖子的急需关键技术，聚合各类各级创新要素瞄准共性关键技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新“四大领域”奋力突破，努力为实现关键核心技术自主可控、牢牢掌握创新主动权提供支撑，从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。

部分高校具有开展科技创新的坚实基础，经过多年的军民融合探索，在军工科技创新交流与合作领域已形成了良好传统，取得了优异的合作成果。比如青科大是武器装备科研生产保密资格单位，通过了北京军友诚信质量认证有限公司的国军标质量管理体系认证，2016年至今，青科大已立项各类军工项目28项。

高等教育要聚焦军民融合战略人才支撑，构筑军、校一流人才共用体系。人才是创新的第一资源，处于整个创新链的最关键环节。高校作为高端人才的聚集地，融入军民融合战略，以重大课题攻关为纽带，让主导科技创新的一流人才在军、校之间跨界发挥战略作用、协同攻克核心关键技术。

走进新时代，高等教育应立足“政产学研”优势，坚持社会主义办学方向、扎根中国大地办教育、全面贯彻落实“四个服务”的时代逻辑，打开服务军民融合国家战略边界，扎实构筑军、民“产学研用”共融体系，为军民融合国家战略全面实施贡献高等教育的独特力量。

（作者：马连湘，系青岛科技大学党委书记、校长）

(责编：郝孟佳、熊旭)