原标题：“京考”招生规模缩水近四分之一 平均15人竞争1个职位

昨天，2019年“京考”笔试举行，48929名考生参加笔试。此次“京考”计划招录3243人，平均15人竞争1个职位。2019年“京考”紧密围绕市委市政府中心工作，“三个文化带”“基层治理”等入题。

此次招考共设1874个职位，计划招录3243人。相比2018年的4272人，招考人数减少1029人，规模“缩水”近四分之一。据相关考试机构分析，此次招考规模为近5年来最低。在所有招考职位中，普通职位招录2390人，选调生职位招录330人，大学生村官职位招录329人，退役士兵职位招录139人。与往年不同的是，此次“京考”不再要求京外高校应届毕业生的毕业院校必须为“双一流”，取消了国（境）外大学需列入世界排名前300名或专业前100名的限制。

昨天，有48929名考生参加笔试，考录比为15比1。中公教育统计数据显示，此次“京考”，通过审核人数前三位的部门分别是北京市公安局特警系统、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱，三部门通过审核总人数达4414人，占通过审核总人数的近11.1%。竞争比最大的部门是朝阳区将台地区办事处科员岗，竞争比达到490比1。

此次考试考题围绕市委市政府中心工作，考查考生的分析判断能力。

据考生回忆，上午的行测试题涉及时政、法律、历史、地理、科技等多个领域，除党的十九大、中非论坛等热点外，西山永定河文化带、长城国家公园建设等内容也出现在了试题中。下午的申论考试，共给出了四段材料，大部分案例都出自北京，材料中除了提到了“三个文化带”、“三山五园”建设、民俗旅游文化特色镇等内容，还有美丽乡村建设、基层社区网格化管理、借助科技设施解决行人闯红灯难题、居民养犬问题等。申论大作文要求围绕基层治理，以“精心规划和用心治理”为主题，写议论文。这与本市正在大力推进的城市治理相契合，不少考生表示“还算好写”。据中公教育专家分析，今年“京考”申论，本地话题占主导地位，但在最后的一则材料中，给出了南方某省某镇社会治理方式创新的案例，体现出“京考”以北京为主，着眼全国的特点。

近几年，“京考”大作文的话题都十分灵活，不局限于某个领域，而是紧跟社会发展，选材案例、事例都带有一定时效性。如2015年是科学素养、2016年是劳动教育、2017年是冒险与创新、2018年是幸福的建筑，2019年是基层治理。业内专家分析，作为选拔政府人才的渠道，“京考”围绕时事热点、本地热点话题出题，增强了考查的针对性，有助于人才的选拔。

此次招考笔试在全市16区设置84个考点、1882个考场，共有5000余名监考、巡考和考务工作人员。北京市公务员主管部门加强考务组织管理，会同教育、无线电管理、公安等部门严厉打击考试作弊，严肃考风考纪，着力营造风清气正的考试环境，会同卫生健康和残联等部门，提供安全便捷的考试服务。广大考生认真遵守考试纪律，诚实参考、文明参考，总体考试秩序良好。（记者 王天淇 武红利）

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